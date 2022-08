Ruský parlament zasadne ohľadom Záporožskej jadrovej elektrárne

Moskva 22. augusta (TASR) – Vo štvrtok sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, týkajúce sa situácie okolo Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny. Hlavným bodom zasadnutia bude podľa nariadenia podpísaného predsedom Dumy Viačeslavom Volodinom vyhlásenie "v súvislosti s hrozbou vyplývajúcou z ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne kyjevským režimom". TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z denníka The Guardian.



Túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe obsadili ruské jednotky v marci a viackrát sa stala cieľom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva. Hoci sa nachádza na území kontrolovanom Ruskom, stále v nej pracujú ukrajinskí zamestnanci. Kyjev odmieta, že by elektráreň ostreľoval a Moskvu viní z plánovania "provokácií", aby mohla následne ospravedlniť ďalšiu agresiu.



Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu (MAAE) uviedla, že pokračuje v konzultáciách s Ruskom a Ukrajinou vo veci prípadnej návštevy jej inšpektorov v elektrárni. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi pre televíziu CNN povedal, že v náročných rokovaniach v tejto záležitosti nastal pokrok a ak sa inšpekcia elektrárne uskutoční, povedie ju on.



Agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje v pondelok napísala, že Rusko v súvislosti s napätím okolo elektrárne znova vyzvalo, aby sa v utorok uskutočnilo zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Túto žiadosť Moskva odôvodnila "pokračujúcim ostreľovaním a útokmi ukrajinských síl na elektráreň".