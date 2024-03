Ruský parlament chce vyšetriť údajného financovania terorizmu Západom

Moskva 27. marca (TASR) - Ruskí štátni vyšetrovatelia v stredu oznámili, že sa budú zaoberať žiadosťou poslancov Štátnej dumy o preverenie údajného "organizovania, financovania a vykonávania teroristických činov" voči Rusku zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Od piatkového teroristického útoku v koncertnej sále Crocus City Hall na predmestí Moskvy špekulujú ruskí politici aj médiá bez akýchkoľvek dôkazov o tom, že Ukrajina a Západ boli zapojené do tejto masakry, ktorá si vyžiadala 139 životov.



Šéf ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexander Bortnikov napríklad v utorok vyjadril presvedčenie, že na útoku sa podieľala Ukrajina spolu so Spojenými štátmi a Britániou.



"Tvrdenia Ruska o Západe a Ukrajine v súvislosti s útokom na Crocus City Hall sú úplný nezmysel," oponoval na platforme X britský minister zahraničných vecí David Cameron.



Zodpovednosť za útok v Crocus City Hall prevzala džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú toto tvrdenie za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí stredoázijská odnož tejto skupiny, Islamský štát – Chorásán (IS-K).