Ruský plukovník v zálohe varoval pred nepriaznivým priebehom vojny

Moskva 17. mája (TASR) - Ruský armádny plukovník v zálohe Michail Chodarionok vo vysielaní ruskej štátnej televízie Rossija-1 varoval pred nepriaznivým priebehom ruských vojenských operácií na Ukrajine. Situácia bude podľa jeho slov pre Rusko čoraz horšia. TASR prevzala správu od americkej televízie CNN.



"Šíria sa tu informácie o nejakom morálnom či psychickom zrútení sa jednotiek ukrajinskej armády... Nič z toho sa však nepribližuje realite," povedal Chodarionok v pondelkovej relácii "60 minút" televízie Rossija-1.



Podľa ruského plukovníka musí Moskva počítať s tým, že sa do bojov môže zapojiť až milión ukrajinských vojakov. Onedlho sa navyše začne prejavovať pomoc z Európy. "Situácia sa pre nás bude zhoršovať," skonštatoval Chodarionok aj napriek odporu moderátora relácie.



Ruský plukovník vo výslužbe sa vyjadril aj k izolácii Ruska. "Neotáčajme rakety na Fínsko – vyzerá to smiešne. Najväčším problémom našej armády a politickej situácie je, že sme v úplnej geopolitickej izolácii. A celý svet je proti nám, aj keď si to nechceme priznať," povedal Chodarionok.



Chodarionok pred začiatkom ruskej "špeciálnej vojenskej operácie" varoval, že viesť vojnu na Ukrajine bude oveľa ťažšie, než si myslia mnohí odborníci.