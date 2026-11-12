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Ruský podnikateľ na českom sankčnom zozname musí opustiť ČR
Zorikov povinnosť opustiť krajinu oddialil tým, že na českú vládu podal žalobu. V decembri 2024 spor na Mestskom súde v Prahe prehral, no obrátil sa ešte na Najvyšší správny súd ČR.
Autor TASR
Praha 12. novembra (TASR) - Ruský podnikateľ Rostislav Zorikov, ktorý dlhodobo žil v Česku, prehral spor o zaradenie na český sankčný zoznam. V auguste 2023 ho tam zaradila vláda Petra Fialu pre jeho napojenie na ruského podnikateľa Borisa Obnosova, ktorý ovláda holding KTRV dodávajúci zbrane ruskej armáde. Na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu (NSS) ČR vo štvrtok upozornil server iRozhlas.cz. Zorikov dostal 30 dní na odchod z ČR a má zakázané vrátiť sa, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zorikov bol do roku 2023 Obnosovovým zaťom a spolu s ním vláda na sankčný zoznam vtedy zapísala aj Obnosova a jeho dcéru Oľgu, s ktorou má Zorikov syna. V zdôvodnení vládny kabinet uviedol, že manželia Zorikovovci mali z rodinnej väzby na Obnosova osobný prospech a v Česku vlastnia luxusné nehnuteľnosti a autá. Zaradenie na český sankčný zoznam znamená, že pre takúto osobu platí zákaz vstupu či pobytu na území ČR či zmrazenie jej majetku v ČR.
Zorikov povinnosť opustiť krajinu oddialil tým, že na českú vládu podal žalobu. V decembri 2024 spor na Mestskom súde v Prahe prehral, no obrátil sa ešte na Najvyšší správny súd ČR. Ten podľa zistenia servera iRozhlas.cz koncom októbra podanie zamietol, čím potvrdil rozhodnutie mestského súdu. Zorikov tak dostal 30 dní na to, aby z Česka odišiel, a ak už je v zahraničí, nesmie sa vrátiť.
„Presvedčivosť záveru mestského súdu spočíva v súhrnnom hodnotení všetkých popísaných okolností, z ktorých plynie personálna väzba sťažovateľa na pána Obnosova a ekonomické dôsledky z nej plynúce,“ citoval server z rozhodnutia NSS z 29. októbra tohto roka.
Pripomenul, že podnet na uvalenie sankcií na Zorikova vzišiel od protikorupčnej nadácie niekdajšieho ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Poukázala na to, že celý Zorikovov biznis sa odvíjal od Obnosovovej dcéry Oľgy, ktorá v roku 2013 získala podiel v jednej z firiem holdingu KTRV. Ten vyvíja vojenské rakety vrátane napríklad strely Zirkón (Cirkon), ktorú Rusko využíva vo vojne na Ukrajine. Obnosov je od decembra 2023 tiež na sankčnom zozname Európskej únie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zorikov bol do roku 2023 Obnosovovým zaťom a spolu s ním vláda na sankčný zoznam vtedy zapísala aj Obnosova a jeho dcéru Oľgu, s ktorou má Zorikov syna. V zdôvodnení vládny kabinet uviedol, že manželia Zorikovovci mali z rodinnej väzby na Obnosova osobný prospech a v Česku vlastnia luxusné nehnuteľnosti a autá. Zaradenie na český sankčný zoznam znamená, že pre takúto osobu platí zákaz vstupu či pobytu na území ČR či zmrazenie jej majetku v ČR.
Zorikov povinnosť opustiť krajinu oddialil tým, že na českú vládu podal žalobu. V decembri 2024 spor na Mestskom súde v Prahe prehral, no obrátil sa ešte na Najvyšší správny súd ČR. Ten podľa zistenia servera iRozhlas.cz koncom októbra podanie zamietol, čím potvrdil rozhodnutie mestského súdu. Zorikov tak dostal 30 dní na to, aby z Česka odišiel, a ak už je v zahraničí, nesmie sa vrátiť.
„Presvedčivosť záveru mestského súdu spočíva v súhrnnom hodnotení všetkých popísaných okolností, z ktorých plynie personálna väzba sťažovateľa na pána Obnosova a ekonomické dôsledky z nej plynúce,“ citoval server z rozhodnutia NSS z 29. októbra tohto roka.
Pripomenul, že podnet na uvalenie sankcií na Zorikova vzišiel od protikorupčnej nadácie niekdajšieho ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Poukázala na to, že celý Zorikovov biznis sa odvíjal od Obnosovovej dcéry Oľgy, ktorá v roku 2013 získala podiel v jednej z firiem holdingu KTRV. Ten vyvíja vojenské rakety vrátane napríklad strely Zirkón (Cirkon), ktorú Rusko využíva vo vojne na Ukrajine. Obnosov je od decembra 2023 tiež na sankčnom zozname Európskej únie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)