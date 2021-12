Ruský podnikateľ spájaný s Kremľom predstúpil pred súd v Bostone

New York 21. decembra (TASR) - S Kremľom spájaný ruský podnikateľ Vladislav Kľušin, ktorého cez víkend Švajčiarsko vydalo na stíhanie do USA, vypovedal v utorok pred súdom v Bostone. Kľušin je obvinený zo zneužitia dôverných informácií pri obchodovaní s cennými papiermi (insider trading).



Podľa vyšetrovateľov sú Kľušin a jeho komplici obvinení z nabúrania sa do kótovaných amerických spoločností a získania nezverejnených štvrťročných prezentácií výsledkov. Skupina následne - v očakávaní reakcie trhu na vyhlásenie výsledkov - uskutočnila burzové transakcie.



Takto v rokoch 2018-20 hackeri nelegálne zarobili najmenej 82 miliónov dolárov, uviedla americká Komisia pre cenné papiere a burzy.



Kľušin je v USA obvinený zo zločineckého sprisahania, neoprávneného prístupu k počítačom, podvodného finančného prevodu a podvodu na burze a hrozí mu niekoľko desaťročí väzenia.



Agentúra AFP poznamenala, že Kľušinovi komplici sú stále na úteku.



Podľa správ ruských opozičných médií má Kľušin veľmi blízko k vysokému predstaviteľovi Kremľa Alexejovi Gromovovi. Údajne vedie niekoľko spoločností vrátane skupiny M13, ktorá sa špecializuje na IT riešenia pre monitoring médií a poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Systém na monitoring médií - Kaťuša -, ktorý skupina vyvinula, používa od roku 2016 úrad ruského prezidenta a niekoľko ministerstiev.



Kľušina zatkli v marci vo švajčiarskom kantóne Valais. O jeho vydaní do USA rozhodli švajčiarske súdy 16. novembra. Kľušinovo odvolanie, v ktorom tvrdil, že jeho stíhanie je politicky motivované, súd zamietol. Rusko vydanie svojho občana do USA označilo v nedeľu za "poľovačku" na ruských občanov zo strany Washingtonu.