Ruský politik Gozman po prepustení z väzenia oznámil odchod z Ruska

Moskva/Praha 29. septembra (TASR) - Ruského opozičného politika a publicistu Leonida Gozmana v stredu po 30 dňoch väzenia prepustili na slobodu. V noci na štvrtok Gozman na sociálnych sieťach oznámil, že z Ruska odchádza.



Na platforme Telegram o tom vo štvrtok informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Tento politik je známym kritikom ruskej invázie na Ukrajinu, pričom z Ruska odišiel krátko po jej vypuknutí. V júni sa však do svojej vlasti vrátil, pričom toto rozhodnutie opísal ako "morálnu" voľbu.



Ruské ministerstvo spravodlivosti ho v máji zaradilo na zoznam "zahraničných agentov" a v júli voči nemu i jeho manželke začali trestné stíhanie pre neoznámenie dvojakého občianstva.



Gozman síce oficiálne upovedomil o tom, že má už aj izraelské občianstvo, avšak podľa úradov to nespravil v stanovenej lehote.



Koncom augusta Gozmana zadržali a odsúdili na 15 dní väzenia za príspevok, ktorý na platforme Facebook zverejnil ešte v roku 2020. Písal v ňom, že sovietsky vodca Josif Stalin bol horší než Adolf Hitler a sovietska tajná služba NKVD bola horšia než nemecká SS.



Po tom, čo Gozman odsedel 15 dní, bol opäť zadržaný pri odchode z väznice. Odsúdili ho na ďalších 15 dní väzenia, a to za článok z roku 2013, v ktorom kritizoval televízny seriál o jednotkách osobitného určenia sovietskej vojenskej kontrarozviedky, známych aj ako SMERŠ.



Krátko pred Gozmanovým prepustením z väzenia jeho dcéra Oľga na kanáli Khodorkovsky Live na platforme YouTube oznámila, že jej otec sa chystá opustiť Rusko. Ako už dávnejšie vysvetlila, jej otec má žlčníkové kamene a potrebuje operáciu.



Zatiaľ nie je jasné, do ktorej krajiny sa politik – aj s manželkou – rozhodol odísť.