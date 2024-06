Ruský politik Nadeždin sa vzdal mandátu komunálneho poslanca

Moskva/Praha 19. júna (TASR) - Ruský politik Boris Nadeždin, ktorý sa neúspešne pokúšal zaregistrovať ako kandidát do prezidentských volieb v Rusku, sa vzdal mandátu poslanca zastupiteľstva mesta Dolgoprudnyj v Moskovskej oblasti, informovala v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podľa dohadov zo sociálnych sietí tak urobil pre to, aby mohol byť pozorovateľom na voľbách v jeseni tohto roka - poslanci totiž podľa zákona nesmú ako pozorovatelia monitorovať priebeh hlasovania. Samotný Nadeždin uviedol len to, že rozhodnutie vzdať sa mandátu komunálneho poslanca nebolo prijaté pod tlakom.



Voľby do zastupiteľstva v Dolgoprudnom by sa mali konať v septembri. Zatiaľ však neboli oficiálne vypísané.



V utorok vyšlo najavo, že Nadeždinov tím spolu so stranou Občianska iniciatíva spustili webovú stránku, na ktorej prezentujú kandidátov volieb do moskovského mestského zastupiteľstva.



Ide o politikov, ktorí podporujú platformu návratu Ruska "na cestu normálneho rozvoja". Nateraz sú na nej len mená ľudí, ktorí chcú byť nezávislými kandidátmi a ktorých kandidatúru je možné podporiť podpisom online, a kandidáti centristickej opozičnej strany Jabloko.



V Rusku sa 8. septembra bude konať viacero typov volieb: do krajských i miestnych samospráv, ako aj doplňujúce voľby do Štátnej dumy.



Nadeždin oznámil svoj zámer kandidovať vo voľbách prezidenta Ruskej federácie vlani v októbri. Bol nominantom strany Občianska iniciatíva a jediným kandidátom volieb, ktorý presadzoval ukončenie vojny s Ukrajinou a prepustenie politických väzňov.



V rámci podpisovej kampane na podporu svojej kandidatúru sa mu podarilo zozbierať dvojnásobok potrebného počtu podpisov, teda 200.000.



Ústredná volebná komisia (ÚVK) však pri náhodnej kontrole údajne odhalila viac ako päť percent spochybniteľných podpisov a na základe toho Nadeždina odmietla zaregistrovať ako prezidentského kandidáta.



Politik sa odvolal, ale Najvyšší súd označil rozhodnutie ÚVK za zákonné.



Diskutéri na sociálnych sieťach vtedy písali, že príkaz, aby Nadeždin nesmel kandidovať, vydal Kremeľ po tom, čo sa pred jeho štábmi tvorili dlhé rady ľudí, ktorí chceli svojím podpisom podporiť jediného protivojnového kandidáta.