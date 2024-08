Ruský politik žijúci na Ukrajine utrpel zranenia pri dronovom útoku

Kyjev 1. augusta (TASR) - Bývalý poslanec ruskej Štátnej dumy Iľja Ponomariov, ktorý už dlhý čas žije na Ukrajine, utrpel v noci na štvrtok zranenia pri dronovom útoku na svoj dom neďaleko Kyjeva. Zranenia utrpela aj politikova manželka.



Podľa agentúry Reuters Ponomariov - známy odporca politiky Kremľa - v statuse na sieti X napísal, že "sa druhý raz narodil". Dodal, že jeho dom nebol terčom dronového útoku prvýkrát, lebo takémuto útok bol vystavený aj v noci na stredu.



Denník Ukrajinská pravda napísal, že dron explodoval asi päť metrov od vchodových dverí a že na dome vznikli pomerne veľké škody.



Zdroje uvádzajú, že samotný Ponomariov "utrpel početné šrapnelové zranenia, ale jeho život nie je ohrozený".



Spravodajský portál Obozrevateľ i britská stanica BBC zverejnili fotografiu Ponomariova so stopami krvi na tvári a hrudi. Momentálne je Ponomariov v bezpečí a pod ochranou.



Ponomariov v statuse na sieti Facebook dodal, že v jeho prípade išlo už o piaty pokus o atentát. Tento najnovší označil za najnetradičnejší a najúspešnejší, lebo bolo ťažké sa proti nemu brániť. Napísal tiež, že do konca vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, sa do svojho domu vrátiť nemieni.



Tvrdí, že ruské vedenie sa ho "dlhodobo snaží prenasledovať", čo je aj dôvod, pre ktorý má v rôznych krajinách pridelenú ochranku.



Kyjevské úrady uviedli, že dronový útok na danú časť Kyjeva bol druhý v priebehu niekoľkých nocí. Dodali, že poškodené boli dva súkromné domy, ale k priamemu zásahu domov alebo objektov kritickej infraštruktúry nedošlo.



Ukrajinské letectvo informovalo, že prostriedky protivzdušnej obrany zostrelili všetkých sedem dronov typu Šáhid, ktoré boli použité na tento útok.