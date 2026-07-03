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Ruský portál zverejnil ponuku práce na operátora dronov bez skúseností
V online inzeráte sa hľadajú kandidáti do dobrovoľníckej jednotky s názvom Záložné sily bojovej armády.
Autor TASR
Moskva 3. júla (TASR) - HeadHunter ako najväčší ruský portál s pracovnými ponukami hľadá operátorov dronov na ochranu vzdušného priestoru nad Moskvou. Podľa zverejneného inzerátu sa nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V online inzeráte sa hľadajú kandidáti do dobrovoľníckej jednotky s názvom Záložné sily bojovej armády. Jej úlohou bude „zaisťovať bezpečnosť hlavného mesta prostredníctvom moderných technických riešení a sledovacích systémov“. „Budete pracovať s moderným vybavením určeným na ochranu mestského prostredia,“ uvádza sa v inzeráte.
Popis práce zahŕňa predletovú prípravu a obsluhu dronov, prieskumné misie a „uskutočňovanie letov na zber dát, vo dne i v noci“. Kandidáti potrebujú „základné technické zručnosti“ a záujem zlepšovať sa v danej oblasti. Minimálny plat je 150.000 rubľov (1704 eur) mesačne, priemerný zárobok v ruskej metropole presahuje 200.000 rubľov (2273 eur).
V recenziách zamestnávateľa jedna osoba uviedla, že práca so sebou prináša „vynikajúci, súdržný tím, boli tam skvelé príležitosti na rast, pozitívna firemná kultúra, možnosť vybrať si prácu, ktorá zodpovedala mojim záujmom, a podpora zo strany vedenia. Plat je závislý od výkonu, čo znamená, že je možné ho zvýšiť“.
Reuters nedokázal určiť prvé zverejnenie inzerátu, jeho posledná úprava mala dátum 1. júla.
Ukrajina v júni v rámci tzv. kinetických sankcií zintenzívnila dronové útoky na Moskvu a Kremeľ uviedol, že sa prijímajú opatrenia na posilnenie obrany proti podobným úderom. Rusko tiež tento týždeň uskutočnilo najsmrteľnejší útok na Kyjev v tomto roku, pri ktorom zahynulo najmenej 30 ľudí.
V online inzeráte sa hľadajú kandidáti do dobrovoľníckej jednotky s názvom Záložné sily bojovej armády. Jej úlohou bude „zaisťovať bezpečnosť hlavného mesta prostredníctvom moderných technických riešení a sledovacích systémov“. „Budete pracovať s moderným vybavením určeným na ochranu mestského prostredia,“ uvádza sa v inzeráte.
Popis práce zahŕňa predletovú prípravu a obsluhu dronov, prieskumné misie a „uskutočňovanie letov na zber dát, vo dne i v noci“. Kandidáti potrebujú „základné technické zručnosti“ a záujem zlepšovať sa v danej oblasti. Minimálny plat je 150.000 rubľov (1704 eur) mesačne, priemerný zárobok v ruskej metropole presahuje 200.000 rubľov (2273 eur).
V recenziách zamestnávateľa jedna osoba uviedla, že práca so sebou prináša „vynikajúci, súdržný tím, boli tam skvelé príležitosti na rast, pozitívna firemná kultúra, možnosť vybrať si prácu, ktorá zodpovedala mojim záujmom, a podpora zo strany vedenia. Plat je závislý od výkonu, čo znamená, že je možné ho zvýšiť“.
Reuters nedokázal určiť prvé zverejnenie inzerátu, jeho posledná úprava mala dátum 1. júla.
Ukrajina v júni v rámci tzv. kinetických sankcií zintenzívnila dronové útoky na Moskvu a Kremeľ uviedol, že sa prijímajú opatrenia na posilnenie obrany proti podobným úderom. Rusko tiež tento týždeň uskutočnilo najsmrteľnejší útok na Kyjev v tomto roku, pri ktorom zahynulo najmenej 30 ľudí.