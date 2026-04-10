Ruský poslanec Lugovoj vyzval na prešetrenie Soloveckého kameňa
Autor TASR
Moskva 10. apríla (TASR) - Ruské orgány by sa nemali uspokojiť s tým, že hnutie Memorial označia za „extrémistické zoskupenie“. Mali by tiež preveriť aj jeho literatúru a pamätníky, ktoré inštalovalo na ruskom území. Vyhlásil to prvý podpredseda Výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii v Štátnej dume Andrej Lugovoj. TASR o tom píše podľa denníka Novaja gazeta Europe.
Lugovoj je poslancom za Liberálnodemokratickú stranu Ruska, ktorú kedysi viedol Vladimir Žirinovskij. Podľa jeho slov je potrebné identifikovať osoby spojené s Memorialom a „preveriť literatúru, ktorú táto organizácia zaviedla do knižníc a vzdelávacích inštitúcií pod rúškom osvetovej misie“.
Samostatne vyzval na preverenie Soloveckého kameňa na Lubianke a ďalších pamätníkov, ktoré inštalovali „extrémisti“. Podľa jeho slov ide o viac ako 1500 objektov po celom Rusku.
Solovecký kameň oproti budove bývalej tajnej polície NKVD/KGB (dnes FSB) bol inštalovaný v roku 1990. Žulový blok dovezený z bývalého tábora nútených prác na Soloveckých ostrovoch v Bielom mori je symbolom Gulagu a sovietskeho teroru. Moskovčania k nemu kladú kvety na pamiatku obetí politických represií.
Lugovoj bol dôstojník KGB, neskôr pracoval aj pre ruskú FSB. Je hlavným podozrivým z vraždy Alexandra Litvinenka pomocou jedovatého rádioaktívneho polónia v novembri 2006 v Londýne.
Vo štvrtok ruský Najvyšší súd vyhovel žalobe ministerstva spravodlivosti a uznal Memorial za „extrémistickú organizáciu“, hoci takáto právnická osoba neexistuje. Následne Centrum na ochranu ľudských práv Memorial oznámilo, že ukončuje svoju činnosť v Ruskej federácii. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že na činnosti „medzinárodného verejného hnutia Memorial“ sa podieľa 196 osôb.
Medzinárodný Memorial bol založený v roku 1992 v Moskve ako nástupca občianskej skupiny Memorial, ktorá vznikla v roku 1987 a postupne sa stala celozväzovou historicko-vzdelávacou spoločnosťou. Jej prvým čestným predsedom bol akademik Andrej Sacharov.
Memorial sa v roku 2022 stal nositeľom Nobelovej ceny za mier za úsilie dokumentovať vojnové zločiny, politické represie a porušovanie ľudských práv v Rusku a iných postsovietskych krajinách.
