Moskva 16. augusta (TASR) — Poslanec ruskej Štátnej dumy Michail Šeremet v piatok vyhlásil, že Západom podporovaný vpád Ukrajiny do pohraničných oblastí Ruska priviedol svet na pokraj globálnej vojny. Uviedla to agentúra Reuters odvolávajúca sa na ruské médiá.



"Vzhľadom na prítomnosť západnej vojenskej techniky, používanie západnej munície a rakiet pri útokoch na civilnú infraštruktúru a nevyvrátiteľné dôkazy o účasti cudzincov na útoku na ruské územie možno dospieť k záveru, že svet je na pokraji tretej svetovej vojny," cituje Šermeta agentúra RIA Novosti.



Šeremet, ktorý je členom parlamentného výboru pre obranu, zopakoval slová ruského prezidenta Vladimira Putina, že plán invázie schválili krajiny NATO, čo Spojené štáty popreli.



Aj Putinov poradca a niekdajší tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev v rozhovore pre noviny Izvestija zverejnenom v piatok obvinil Západ z účasti na útoku, píše Reuters.



Patrušev povedal, že do plánovania operácie v Kurskej oblasti bola zapojené Severoatlantická aliancia a západné tajné služby, hoci neposkytol žiadne dôkazy.



Ukrajinské jednotky minulý týždeň vpadli do ruskej Kurskej oblasti. Kyjev tvrdí, počas tejto najväčšej cezhraničnej operácie od začiatku invázie ruských síl sa im už podarilo obsadiť územie s rozlohou vyše 1000 kilometrov štvorcových. Ruské úrady uvádzajú, že po útoku na Kurskú oblasť z nej bolo evakuovaných už takmer 200.000 ľudí.