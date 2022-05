Ruský poslanec v Chersone: Rusko zostane na južnej Ukrajine navždy

Moskva 6. mája (TASR) - Poslanec ruskej vládnej strany Andrej Turčak navštívil v piatok juhoukrajinské mesto Cherson, ktoré od začiatku marca okupujú ruské invázne sily. Vyhlásil pritom, že Rusko zostane na južnej Ukrajine "navždy". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rusko je tu navždy. O tom nech nikto nepochybuje. Nevrátime sa do minulosti," vyhlásil Turčak, prvý podpredseda Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, a tajomník generálnej rady prokremeľskej strany Jednotné Rusko.



Podľa agentúry AFP ide o vôbec prvé vyjadrenie popredného ruského predstaviteľa o tom, že si Moskva plánuje ponechať obsadené územia Ukrajiny.



"Budeme žiť jeden vedľa druhého, rozvíjať tento región, bohatý na historické dedičstvo, bohatý na ľudí, ktorí tam žijú," uviedol Turčak podľa vyhlásenia zverejneného stranou Jednotné Rusko.



Poslanec tiež ohlásil otvorenie centra humanitárnej pomoci v Chersone, ktoré bude zabezpečovať dodávky potravín, liekov a ďalších základných potrieb.



Cherson sa 2. marca stal prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré obsadili ruské invázne sily. Ruskí vojaci tam opakovane rozháňajú protesty proti okupácii. Podľa niektorých miestnych predstaviteľov kolaborujúcich s Ruskom začala Chersonská oblasť prechádzať od 1. mája do rubľovej zóny a po prechodnom období by sa tam mal používať výlučne ruský rubeľ.



Ruská armáda tvrdí, že počas špeciálnej operácie na demilitarizáciu Ukrajiny prevzala kontrolu nad celou Chersonskou oblasťou. Boje v regióne však stále prebiehajú a ukrajinská armáda v posledných týždňoch hlásila dobytie niektorých dedín v Chersonskej oblasti.



Ukrajina sa obáva, že v Chersone môže dôjsť k vyhláseniu odštiepeneckej republiky na základe zinscenovaného referenda, ako sa to v predchádzajúcich rokoch stalo v Doneckej a Luhanskej oblasti v Donbase.