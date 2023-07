Ruský predstaviteľ: Nezvestný generál Surovikin „oddychuje“

Moskva 13. júla (TASR) - Ruský generál Sergej Surovikin, ktorý v minulosti velil inváznym ruským silám na Ukrajine a ktorého na verejnosti nevideli od vzbury Vagnerovej skupiny, "oddychuje" a "nie je dostupný". Uviedol to vysokopostavený ruský predstaviteľ Andrej Kartapolov, informoval vo štvrtok portál britského denníka The Guardian.



Generál vo výslužbe Kartapolov vedie výbor pre obranu v Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu.



Na otázku ruského média Šot adresovanú Kartapolovovi, či komunikoval so Surovikinom, generál vo výslužbe odpovedal: "Nie. Teraz oddychuje. Nie je dostupný."



Surovikin má údajne blízke vzťahy s Jevgenijom Prigožinom, šéfom ruskej súkromnej armády Vagnerova skupina. Minulý mesiac americké spravodajské služby uviedli, že Surovikin vopred vedel o ozbrojenej vzbure vedenej Prigožinom, počas ktorej jeho bojovníci obsadili juhoruské mesto Rostov nad Donom neďaleko hraníc s Ukrajinou a približne 25.000 sa ich potom pohybovalo smerom na Moskvu. Dostali sa do jej blízkosti, ale nakoniec sa zastavili, keď im na základe dohody prezident Vladimir Putin oficiálne sľúbil za túto vzburu beztrestnosť. Žoldnierom ponúkol podpísanie zmlúv s ministerstvom obrany, stiahnutie na základne alebo do susedného Bieloruska.