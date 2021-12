Maksiutov: Omikron sa šíri trikrát rýchlejšie než delta

Moskva 22. decembra (TASR) - Variant koronavírusu nazvaný omikron sa šíri trikrát rýchlejšie než variant delta. V stredu to vyhlásil Rinat Maksiutov, riaditeľ Štátneho výskumného centra virológie a biotechnológie Vektor. Citovala ho štátna tlačová agentúra TASS.



Tento odhad je predbežný, povedal Maksiutov v rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 1. Omikron je silným súperom delty, dodal riaditeľ centra Vektor, ktoré je súčasťou ruského Federálneho úradu pre kontrolu práv a zdravia spotrebiteľov (Rospotrebnadzor).



Podľa ďalšej správy agentúry TASS sa nový variant omikron šíri rýchlo medzi mladými ľuďmi, predovšetkým medzi deťmi. Novinárov o tom v stredu informovalo ruské protikoronavírusové krízové centrum, a to po spoločnej výskumnej misii ruských a juhoafrických vedcov.



"Vysoké úrovne nákazy koronavírusom boli zaznamenaná u mladých pacientov, obzvlášť u detí v ranom veku (až 50 percent tých, ktorých z rôznych dôvodov priviezli do zdravotníckych zariadení, bolo nakazených)," uvádza sa vo vyhlásení krízového centra.