Ruský predstaviteľ: Pozastavenie START nezvyšuje hrozbu jadrovej vojny

Moskva 22. februára (TASR) — Rozhodnutie Ruska pozastaviť svoju účasť na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) nezvýši hrozbu nukleárnej vojny. Povedal to v stredu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



Obe komory ruského parlamentu v stredu hlasovali za rozhodnutie prezidenta Vladimira Putina pozastaviť účasť Moskvy na zmluve, ktorú Rusko uzavrelo so Spojenými štátmi.



"Nemyslím si, že toto rozhodnutie... nás približuje k jadrovej vojne," uviedol Riabkov podľa agentúry Interfax.



Predstaviteľ ruského ministerstva obrany predtým povedal, že Moskva sa napriek pozastaveniu účasti na dohode bude držať dohodnutých maximálnych počtov jadrových rakiet a bude naďalej informovať USA o zmenách v ich nasadení, uviedla agentúra Reuters.



Generálmajor Jevgenij Iľjin poslancom Štátnej dumy povedal, že Rusko bude dodržiavať dohodnuté obmedzenia nosičov jadrových zbraní, teda rakiet a strategických bombardérov.



Rusko bude tiež naďalej informovať Spojené štáty o nasadení jadrových zbraní, aby "sa zabránilo falošným poplachom, čo je dôležité pre zachovanie strategickej stability", citovala Iľjina agentúra RIA Novosti.