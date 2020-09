Ruský premiér Michail Mišustin navštívi Bielorusko

Moskva 2. septembra (TASR) - Ruský premiér Michail Mišustin navštívi vo štvrtok Bielorusko, kde už takmer mesiac pokračujú protesty proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. V stredu o tom informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí so svojím bieloruským rezortným partnerom Uladzimirom Makejom v Moskve.



Šéf ruskej diplomacie zároveň potvrdil, že prezident Vladimír Putin sa s Lukašenkom stretne v Moskve v priebehu "nasledujúcich dvoch týždňov", uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.



Putin nedávno vyjadril podporu bieloruskému prezidentovi a potvrdil možnosť vyslania vojenskej pomoci do krajiny v prípade, že sa situácia v Bielorusku "začne vymykať spod kontroly".



Bielorusko sa už dlhoročne spolieha na lacnú ruskú ropu, pôžičky a inú finančnú pomoc od Kremľa. Najmä téma finančnej podpory bude pravdepodobne rezonovať aj počas štvrtkovej návštevy Mišustina v Minsku.



V piatok navštívi Rusko bieloruský minister obrany Viktar Chrenin. Zúčastní sa tam na stretnutí so svojimi rezortnými partnermi zo štátov bývalého sovietskeho bloku, informoval vo vyhlásení jeho rezort.



Státisíce demonštrantov protestujú po celom Bielorusku proti výsledkom prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých s 80 percentami zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko. Kritici jeho vládu obviňujú zo zmanipulovania výsledkov, väznenia opozičných politikov a tvrdého potláčania protestov.