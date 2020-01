Ruský premiér Mišustin je na svojej prvej zahraničnej ceste

Nursultan 31. januára (TASR) - Ruský premiér Michail Mišustin označil za symbolické, že jeho prvá zahraničná cesta v pozícii predsedu vlády vedie do Kazachstanu.



"Máme dlhotrvajúce priateľské a partnerské vzťahy," vyhlásil Mišustin na piatkovom stretnutí s kazašským premiérom Askarom Maminom. Ruský ministerský predseda pricestoval do stredoázijskej krajiny vo štvrtok neskoro večer.



Mišustin zdôraznil najmä dynamický rozvoj obchodnej, ekonomickej a investičnej spolupráce medzi Ruskom a Kazachstanom. Ocenil aj interregionálne väzby.



Mamin podľa tlačovej agentúry TASS privítal hosťa z Moskvy slovami: "Rád by som vám zablahoželal k vymenovaniu za ruského premiéra a prajem vám veľa úspechov pri riešení urgentných záležitostí. Verím, že to so svojím tímom dokážete."



Na stretnutí lídrov, ktoré sa konalo v rámci digitálneho fóra v meste Alma-Ata, sa zúčastnili aj ruskí vicepremiéri Dmitrij Černyšenko a Alexej Overčuk, ruský minister pre energetiku Alexandr Novak a prvý námestník ruského ministra pre ekonomický rozvoj Michail Babič.



Mišustin sa v piatok zúčastní v Alma-Ate aj na zasadnutí Eurázijskej ekonomickej únie (EEU), ktorá združuje Arménsko, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko a Rusko.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 16. januára výnos, ktorým za predsedu ruskej vlády vymenoval Michaila Mišustina. Ten sa stal premiérom deň po tom, ako Putin predniesol svoj výročný prejav, v ktorom navrhol celý rad zmien a dodatkov do ústavy Ruskej federácie.