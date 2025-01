Ruský premiér pricestoval do Hanoja, aby prehĺbil vzťahy

Hanoj 14. januára (TASR) - Ruský premiér Michail Mišustin pricestoval v utorok do Vietnamu na dvojdňovú návštevu zameranú na prehĺbenie vzťahov medzi Ruskom a jeho dlhoročným spojencom Vietnamom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Mišustinova cesta sa koná pol roka po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Hanoji, kde vtedajší vietnamský prezident To Lam naznačil želanie posilniť obrannú spoluprácu s Moskvou, ktorá je už desaťročia hlavným dodávateľom zbraní pre Vietnam.



Mišustin by sa mal v utorok stretnúť s To Lamom, ktorý teraz zastáva funkciu generálneho tajomníka komunistickej strany a je aj najvyšším vodcom krajiny, ako i s premiérom Pham Minh Chinhom.



Očakáva sa, že budú diskutovať o "dôležitých projektoch spolupráce v oblasti energetiky a priemyslu..., ktoré vytvárajú impulz na podporu vzťahov medzi Vietnamom a Ruskom", napísal jeden z miestnych denníkov.



Už v pondelok v Hanoji s vietnamskými partnermi rokoval generálny riaditeľ ruského jadrového gigantu Rosatom Alexej Lichačov. Podľa vietnamskej vlády je Rosatom pripravený pomôcť Vietnamu pri výstavbe jadrových elektrární, ktorými chce táto ázijská krajina uspokojiť svoje rýchlo rastúce energetické potreby.



Rusko bolo hlavným dodávateľom zbraní pre Vietnam celé desaťročia. V posledných rokoch však objednávky klesli, čo súvisí aj so zintenzívnením medzinárodných sankcií uvalených pre vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.



Počas Putinovej návštevy v Hanoji - v júni 2024 - neboli oznámené žiadne obranné dohody, ale obe strany v spoločnom vyhlásení uviedli, že ich obranná a bezpečnostná spolupráca "nie je namierená proti žiadnej tretej krajine" a prispieva k "mieru, stabilite a trvalo udržateľnému rozvoju" v regióne.



Putin sa vtedy pred novinármi v Hanoji vyjadril, že Vietnam a Rusko majú "identické alebo veľmi blízke" postoje v kľúčových medzinárodných otázkach. Tieto dva štáty boli blízkymi spojencami už za čias studenej vojny, doplnila AFP.