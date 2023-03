Ruský psychiater vyzýva mužov so samovražednými sklonmi ísť do armády

Moskva 7. marca (TASR) - Moskovský psychiater údajne vyzýva mužov so samovražednými sklonmi, aby sa dali naverbovať do ruskej armády. Informoval o tom portál britskej televízie Sky News, podľa ktorého je to jedna z neobvyklých taktík, ku ktorým sa Rusko uchyľuje pri nábore vojakov.



Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) zasa citoval internetové spravodajské médium Baza, ktoré uviedlo, že ruské ultranacionalistické kruhy na sociálnych médiách čoraz viac zverejňujú inzeráty verbujúce nových žoldnierov pre Vagnerovu skupinu. Takýto nábor údajne prebieha v takmer 30 ruských mestách.



Predstavitelia na Ukrajine zaznamenali prípady, keď úradníci ruskej okupačnej správy zapísali do zoznamu brancov aj tínedžerov z okupovanej východnej Luhanskej oblasti, narodených len v roku 2006.



Medzitým ruské kanály na sociálnej sieti Telegram začali opäť zverejňovať inzeráty hľadajúce nových členov do existujúcich dobrovoľníckych práporov, hoci vlani v septembri tieto náborové výzvy ukončili. Niektoré miestni predstavitelia tiež zriaďujú mobilné náborové strediská.



Podľa ISW z týchto správ vyplýva, že Kremeľ sa "vracia k náborom dobrovoľníkov, ktoré boli predtým neúspešné, a ku kryptomobilizačným kampaniam". Chce sa tak vyhnúť ďalšej veľkej vlne núteného povolávania záložníkov, uvádza ISW.



Ruský prezident Vladimir Putin vlani v septembri nariadil v Rusku čiastočnú mobilizáciu, a tým Moskva nepriamo pripustila, že vojna na Ukrajine neprebieha podľa plánu. Minister obrany Sergej Šojgu v tom čase oznámil, že Rusko povolá 300.000 záložníkov.



O niekoľko týždňov sa však začali objavovať správy, že do ruskej armády sú napríklad nútene verbovaní aj bezdomovci, teda muži bez riadneho výcviku.