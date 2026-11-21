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Ruský raketový útok na Kryvyj Rih si vyžiadal dva životy
Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac než 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny.
Autor TASR
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Kyjev 21. novembra (TASR) – Pri ruskom útoku balistickými raketami na mesto Kryvyj Rih na juhu Ukrajiny v piatok večer zahynuli dvaja ľudia a ďalších 42 bolo zranených, TASR o tom píše na základe správ agentúry DPA a portálu Kyiv Independent.
Útok si vyžiadal život 20-ročnej záchranárky a 7-ročného chlapca, ktorý v nemocnici podľahol zraneniam hlavy. Medzi zranenými sú štyri deti a 27 ľudí je hospitalizovaných vo vážnom stave, uviedol šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul. Údajne išlo o tzv. „double-tap“ (dvojitý úder), ktorým Rusko cielene útočilo na záchranárov, zdravotníkov a pracovníkov technických služieb.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža napísal vo svojom príspevku na platforme Telegram, že jedna z rakiet zasiahla centrum mesta v blízkosti obytných budov a reštaurácie, uvádza agentúra DPA. Na fotografiách zverejnených záchrannými zložkami vidno budovu, ktorá bola z veľkej časti zničená.
Kryvyj Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, bol pred vojnou významným centrom ťažobného a hutníckeho priemyslu. Opakované ruské útoky však viedli k takmer úplnému zastaveniu priemyselnej výroby, pripomína DPA.
Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac než 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Útok si vyžiadal život 20-ročnej záchranárky a 7-ročného chlapca, ktorý v nemocnici podľahol zraneniam hlavy. Medzi zranenými sú štyri deti a 27 ľudí je hospitalizovaných vo vážnom stave, uviedol šéf vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul. Údajne išlo o tzv. „double-tap“ (dvojitý úder), ktorým Rusko cielene útočilo na záchranárov, zdravotníkov a pracovníkov technických služieb.
Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža napísal vo svojom príspevku na platforme Telegram, že jedna z rakiet zasiahla centrum mesta v blízkosti obytných budov a reštaurácie, uvádza agentúra DPA. Na fotografiách zverejnených záchrannými zložkami vidno budovu, ktorá bola z veľkej časti zničená.
Kryvyj Rih, rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, bol pred vojnou významným centrom ťažobného a hutníckeho priemyslu. Opakované ruské útoky však viedli k takmer úplnému zastaveniu priemyselnej výroby, pripomína DPA.
Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac než 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.