Ukrajina: Ruský raketový útok zničil zimný štadión v Donbase

Kyjev 3. januára (TASR) - Ruský raketový útok zničil v pondelok zimný štadión v meste Družkivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámil to Ukrajinský zväz ľadového hokeja, informuje v utorok agentúra Reuters s tým, že prvé správy hovorili v súvislosti s útokom aj o dvoch zranených.



"Od začiatku vojny, tak už ruskí okupanti zničili päť zimných štadiónov," uviedol Ukrajinský zväz ľadového hokeja na platforme Telegram. Vymenoval pritom predošlé zničené štadióny, a to v mestách Melitopol, Mariupol, Severodoneck a Doneck.



Agentúra Reuters podotýka, že túto správu nedokázala nezávisle overiť.



Mesto Družkivka v roku 2014 nakrátko obsadili proruskí separatisti, ktorí v časti Doneckej oblasti vyhlásili tzv. "ľudovú republiku".



Ukrajinská armáda mesto opäť dobyla v júli 2014. Tamojší štadión Altair odvtedy využíval ukrajinský hokejový klub Donbas (HC Donbass). Tento profesionálny klub mal predtým domovský štadión v Donecku, odkiaľ sa však po obsadení tohto mesta separatistami - ktorí ho ovládajú dodnes - presunul do Družkivky.



Tamojšia hokejová aréna Altair bola teraz podľa vyjadrenia klubu zničená "v dôsledku raketovej paľby".



Generálny riaditeľ tohto klubu Fedor Iľenko na Facebooku uviedol, že išlo o "viac než len budovu". Dodal, že na štadióne sa konali aj medzinárodné hokejové turnaje či podujatia mladých krasokorčuliarov. "Išlo o stovky detských súťaží, desiatky medzinárodných turnajov," napísal.