Ruský režisér Serebrennikov odišiel do Francúzska

Paríž 30. marca (TASR) - Renomovaný ruský režisér Kirill Serebrennikov, ktorý bol vo svojej vlasti odsúdený za finančnú spreneveru, odišiel z Ruska do Francúzska.



Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval francúzsky filmový kritik Joel Chapron, ktorý zverejnil aj fotografiu 52-ročného Serebrennikova, ako stojí na Námestí Bastily v centre Paríža oblečený v tričku s nápisom "Ja televízor vypínam". Chapron vo svojom komentári dodal, že Serebrennikov má už v pláne nové filmy i režisérske kurzy.



Za posledný mesiac – odkedy sa 24. februára začala invázia ruských jednotiek na Ukrajinu – odišlo z Ruska veľa umelcov, ktorí nesúhlasili s týmto krokom Kremľa. Veľkú pozornosť vyvolal odchod medzinárodne uznávanej herečky Čulpan Chamatovovej, ktorá sa s deťmi uchýlila do Lotyšska.



Serebrennikovov odchod z Ruska bol možný po tom, ako mu začiatkom tohto týždňa súd v Moskve zrušil podmienečný trojročný trest odňatia slobody a nariadil aj jeho výmaz zo Serebrennikovovho registra trestov.



Serebrennikov bol v júni roku 2020 podmienečne odsúdený na tri roky väzenia a pokutu v sume ekvivalentnej 10.500 dolárom za spreneveru finančných prostriedkov v moskovskom divadle Gogoľ-centr, kde bol umeleckým riaditeľom.



On sám tieto obvinenia označil za "absurdné". Jeho stúpenci tvrdia, že bol potrestaný za podporu práv komunity LGBT+.



Režiséra zadržali v roku 2017. Následne mu súd nariadil domáce väzenie, v ktorom čakal na súdny proces. V domácom väzení, bez prístupu k internetu a telefónu, bol až do apríla roku 2019, keď mu ho zrušili, avšak s tým, že do roku 2023 má zákaz vycestovať z Ruska.



Serebrennikovove filmové i divadelné diela mu vyniesli nielen v Rusku, ale aj v zahraničí povesť kultového režiséra, súčasne však i nevôľu v Rusku – okrem iného pre jeho prístup k silne tabuizovaným témam vrátane homosexuality. Konzervatívne kruhy v Rusku totiž odmietajú Serebrennikovove práce ako dekadentné a nevlastenecké.