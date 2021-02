Ruský rezort diplomacie má konto na sociálnej sieti TikTok

Na archívnej snímke z 21. júla 2020 muž si otvára aplikáciu sociálnej siete TikTok. Foto: TASR/AP

Moskva 6. februára (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si zaregistrovalo účet na sociálnej sieti TikTok. Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová uviedla, že vytvorenie "" sa plánovalo "". Dodala, že tento proces sa urýchlil "". Ubezpečila, že rezortu ruskej diplomacie nejde o to, aby "", ale o prácu v oblasti informovanosti.Agentúra Interfax pripomenula, že 23. a 31. januára sa v ruských mestách uskutočnili úradmi nepovolené zhromaždenia na podporu lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného, ktorý bol po návrate do Ruska uväznený. Ruská generálna prokuratúra zistila, že na sociálnych sieťach sa objavili výzvy adresované maloletým, aby sa na týchto zhromaždeniach zúčastnili.Následne Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) 27. januára informovala, že sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, ako aj videokanál YouTube budú pokutované za to, že 23. januára neodstránili všetky výzvy k maloletým na účasť na nepovolených akciách na podporu Navaľného.Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov vtedy tlmočil očakávanie Kremľa, že internetové spoločnosti nebudú slúžiť ako platforma na ohlasovanie nezákonných akcií.Dňa 3. februára potom Roskomnadzor vyzdvihol TikTok ako príklad pre ďalšie zahraničné sociálne siete, a to za rýchle odstránenie výziev adresovaných tínedžerom a iného zakázaného obsahu.TikTok je aplikácia a sociálna sieť pre vytváranie a zdieľanie krátkych videí vyvíjaná čínskou spoločnosťou ByteDance. V októbri 2018 sa stala najúspešnejšou aplikáciou v USA. Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2020 oznámil, že zvažuje zákaz TikToku na území Spojených štátov, pretože ho považoval za bezpečnostnú hrozbu.India túto aplikáciu zakázala spolu s radom ďalších čínskych aplikácií.