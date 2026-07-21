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Ruský rezort diplomacie si predvolal moldavského veľvyslanca
Vzťahy medzi Moldavskom a Ruskom sú už dlho napäté.
Autor TASR
Moskva 21. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo moldavského veľvyslanca v Moskve, aby vysvetlil postup moldavskej polície voči zamestnancom ruského veľvyslanectva v Kišiňove, informovala v utorok agentúra Reuters, píše TASR.
Vo svojom vyhlásení ruský rezort diplomacie spomína dva nedávne incidenty, keď boli zamestnanci ruskej ambasády v Moldavsku vystavení bezdôvodným prieťahom na hraničnom priechode alebo náhodným kontrolám dokladov počas svojich presunov po moldavskom hlavnom meste.
Pri jednom z incidentov, ktorý sa odohral uplynulý víkend, moldavská polícia podľa Moskvy „použila voči zamestnancom veľvyslanectva násilie a vyhrážala sa im zadržaním“.
V reakcii na to ruské ministerstvo moldavskému veľvyslancovi v Moskve Lilianovi Dariimu oznámilo, že si vyhradzuje právo na prijatie odvetných opatrení voči Moldavsku.
Vzťahy medzi Moldavskom a Ruskom sú už dlho napäté. Pod vedením prezidentky Maie Sanduovej a proeurópskej vlády sa Moldavsko čoraz viac približuje k Európskej únii a vzďaľuje sa od Moskvy, ktorá vníma tento vývoj kriticky.
K zhoršeniu vzťahov prispela aj ruská invázia na Ukrajinu, ktorú Kišiňov odsúdil, ako aj snaha Moldavska znižovať energetickú závislosť od Ruska. Citlivou otázkou zostáva tiež separatistický región Podnestersko, kde Rusko udržiava svoje vojenské jednotky. Moldavské úrady zároveň opakovane obviňujú Moskvu zo zasahovania do vnútropolitického diania a z pokusov ovplyvňovať voľby, čo Rusko odmieta.
Vo svojom vyhlásení ruský rezort diplomacie spomína dva nedávne incidenty, keď boli zamestnanci ruskej ambasády v Moldavsku vystavení bezdôvodným prieťahom na hraničnom priechode alebo náhodným kontrolám dokladov počas svojich presunov po moldavskom hlavnom meste.
Pri jednom z incidentov, ktorý sa odohral uplynulý víkend, moldavská polícia podľa Moskvy „použila voči zamestnancom veľvyslanectva násilie a vyhrážala sa im zadržaním“.
V reakcii na to ruské ministerstvo moldavskému veľvyslancovi v Moskve Lilianovi Dariimu oznámilo, že si vyhradzuje právo na prijatie odvetných opatrení voči Moldavsku.
Vzťahy medzi Moldavskom a Ruskom sú už dlho napäté. Pod vedením prezidentky Maie Sanduovej a proeurópskej vlády sa Moldavsko čoraz viac približuje k Európskej únii a vzďaľuje sa od Moskvy, ktorá vníma tento vývoj kriticky.
K zhoršeniu vzťahov prispela aj ruská invázia na Ukrajinu, ktorú Kišiňov odsúdil, ako aj snaha Moldavska znižovať energetickú závislosť od Ruska. Citlivou otázkou zostáva tiež separatistický región Podnestersko, kde Rusko udržiava svoje vojenské jednotky. Moldavské úrady zároveň opakovane obviňujú Moskvu zo zasahovania do vnútropolitického diania a z pokusov ovplyvňovať voľby, čo Rusko odmieta.