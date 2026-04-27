Ruský rezort diplomacie si predvolal nemeckého veľvyslanca Lambsdorffa
Moskva 27. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok ráno predvolalo nemeckého veľvyslanca v Moskve Alexandra Grafa Lambsdorffa, ktorý tento post zastáva od roku 2023. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Lambsdorff mal byť predvolaný v súvislosti s údajnými stykmi medzi nemeckými politikmi a teroristickými organizáciami, uviedla jeho hovorkyňa pre DPA v Moskve.
Predvolanie pre agentúru TASS potvrdila aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Žiadne podrobnosti ohľadom týchto obvinení neboli bezprostredne k dispozícii.
„Samozrejme, predvolaniu vyhoviem. Považujem za nepravdepodobné, že ruská strana bude schopná svoje obvinenia podložiť dôkazmi,“ uviedol Lambsdorff vo vyjadrení, ktoré jeho hovorkyňa zverejnila pred stretnutím. Ďalšie informácie sa podľa DPA očakávajú neskôr. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS nemecký veľvyslanec v Moskve už dorazil na ruské ministerstvo zahraničných vecí.
