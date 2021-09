Ruský rezort diplomacie si predvolal veľvyslanca USA v Moskve

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo veľvyslanca USA v Rusku Johna Sullivana. Informovala o tom agentúra TASS, podľa ktorej nie je známy dôvod diplomatovho predvolania.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že Sullivana si ruský rezort diplomacie zrejme predvolal, aby mu tlmočil protest v súvislosti s tým, že niekoľkým ruským novinárom odmietli v USA udeliť akreditáciu na podujatie v New Yorku organizované pri príležitosti 20. výročie teroristických útokov na USA.



Podľa agentúry RIA Novosti generálny riaditeľ tlačovej agentúry Rossija Segodňa Dmitrij Kiseľov označil nevydanie akreditácie pre spravodajcov agentúry RIA Novosti za prejav systematického a selektívneho šikanovania.



Dodal, že novinári RIA Novosti dostali ešte 30. augusta pozvanie na slávnostný ceremoniál, ktorý sa tradične koná na mieste zrútenia dvoch veží Svetového obchodného centra v New Yorku. Na pozvanie odpovedali do hodiny, pričom však až vo štvrtok im organizátori podujatia oznámili, že novinári RIA Novosti naň nie sú akreditovaní.



Vzťahy medzi Západom a Ruskom sa za posledné desaťročie výrazne vyostrili. Súvisí to s anexiou Krymského polostrova Ruskom v roku 2014, podporou separatistov na východnej Ukrajine a angažovaním sa Ruska vo vojenskom konflikte v Sýrii. Medzi ďalšie zdroje napätia patria aj ruské dezinformačné kampane a Rusku pripisované kybernetické útoky, rovnako ako pokusy o zasahovanie do demokratických procesov na Západe i prenasledovanie demokratickej opozície v Rusku.