Ruský rezort spravodlivosti rozšíril zoznam tzv. zahraničných agentov

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti pridalo v piatok do registra médií označovaných za tzv. zahraničných agentov ďalších osem subjektov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Je medzi nimi aj viacero prominentných novinárov, napr. bývalý šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov, publicista Alexandr Nevzorov, novinár a komentátor Sergej Parchomenko, ako i spolupracovníci Rádia Sloboda (RFE/RL) Jekaterina Lušnikovová, Artur Asafiev a Vladimir Voronov, či sociológ Viktor Vachštajn a aktivista za práva komunity LGBT Jaroslav Sirotkin.



Do registra fyzických osôb vykonávajúcich funkciu tzv. zahraničného agenta boli v piatok pridané aj mená ďalších dvoch opozičných politikov - Leonida Volkova a Vladimira Kara-Murzu.



Podľa ministerstva spravodlivosti sa Volkov a Kara-Murza venovali politickým aktivitám v záujme Ukrajiny.



Kara-Murza bol okrem toho v piatok rozhodnutím súdu vzatý do vyšetrovacej väzby v súvislosti so svojím stíhaním za údajné šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde, ktorého sa dopustil vo svojom vystúpení v Snemovni reprezentantov amerického štátu Arizona z 15. marca tohto roku. V Rusku mu hrozí päť až desať rokov väzenia. Kara-Murza vznesené obvinenia odmieta.



Ruské médiá informovali, že rovnaké obvinenie bolo vznesené aj voči Iľjovi Krasiľščikovi, bývalému vydavateľovi ruského nezávislého spravodajského webu Meduza, uviedla agentúra AP.



Dôvodom pre obvinenie bol Krasiľščikov post na Instagrame k udalostiam v ukrajinskom meste Buča, kde ukrajinské jednotky po odchode ruských vojakov našli desiatky zabitých civilistov.



Podľa zákona musia jednotlivci alebo subjekty označení ako "zahraniční agenti" zverejniť zdroje svojho financovania, podrobiť sa auditu a k všetkým textom, videám a príspevkom na sociálnych sieťach doplniť titulok, v ktorom sa špecifikuje, že daný útvar "vytvorilo a/alebo šíri zahraničné médium vykonávajúce funkciu zahraničného agenta a/alebo ruská právnická osoba, ktorá vykonáva funkciu zahraničného agenta".



Tento štatút - podľa AFP - pripomína termín "nepriateľ ľudu" zo sovietskych čias. Má sa vzťahovať na osoby alebo skupiny, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a vykonávajú politickú činnosť rôzneho druhu.