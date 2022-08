Ruský rocker Ševčuk dostal pokutu za svoje vyjadrenia proti vojne

Moskva 16. augusta (TASR) - Frontman ruskej rockovej skupiny DDT Jurij Ševčuk musí zaplatiť 50.000 rubľov (zhruba 800 eur) ako pokutu za diskreditáciu ruskej armády. Rozhodol o tom v utorok správny súd v Ufe, metropole Baškirskej republiky ležiacej na južnom Urale na pomedzí európskej časti Ruskej federácie. Informovala o tom ruská služba britskej stanice BBC.



Ševčuk čelil obvineniam z očierňovania armády v súvislosti so svojimi vyjadreniami na koncerte, ktorý sa konal v máji v meste Ufa.



V príhovore k fanúšikom na koncerte Ševčuk, považovaný v Rusku za barda, spochybnil ciele vojny na Ukrajine a pýtal sa, prečo mladí Rusi a Ukrajinci bojujú a umierajú vo vojne, ktorá pripravuje o životy aj civilistov. Vyhlásil tiež, že "vlasť nie je prezidentov zadok, do ktorého treba neustále liezť a bozkávať ho". Uviedol, že stelesnením vlasti je babka, ktorá predáva zemiaky na železničnej stanici. "To je vlasť," dodal Ševčuk.



Hneď po koncerte prišla do zákulisia koncertnej sály za spevákom polícia, ktorá s ním spísala protokol o priestupku.



Ševčuk sa v utorok na pojednávaní súdu nezúčastnil, ale jeho advokát ešte pred vynesením rozsudku prečítal jeho vyhlásenie, v ktorom spevák vyjadril svoj odmietavý postoj k akýmkoľvek vojnám kdekoľvek vo svete a zopakoval, že aj proti osem rokov trvajúcej vojne v Donbase i proti súčasnej tzv. špeciálnej vojenskej operácii ruskej armády na Ukrajine.



Moskva sa po začatí invázie ruskej armády na Ukrajinu snaží potlačiť medzi ľuďmi prejavy nesúhlasu s touto vojnou. Krátko po 24. februári, keď sa invázia začala, bol v Rusku prijatý zákon, ktorý zakazuje výroky vrhajúce na ruskú armádu zlé svetlo. Trestné je aj používanie slova "vojna" v súvislosti s dianím na Ukrajine, kde podľa Moskvy prebieha tzv. špeciálna vojenská operácia, ktorej cieľom bola primárne "demilitarizácia a denacifikácia" Ukrajiny.