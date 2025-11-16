< sekcia Zahraničie
Ruský ropný terminál v Novorossijsku po útokoch obnovil prevádzku
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Ropný terminál v ruskom meste Novorossijsk na pobreží Čierneho mora v nedeľu dva dni po rozsiahlych ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru opäť obnovil svoju prevádzku. Agentúre Reuters to potvrdili dva anonymné zdroje, píše TASR.
Ropný terminál v Novorossijsku a susedný terminál patriaci Kaspickému potrubnému konzorciu (CPC) v piatok po útoku obmedzili export približne 2,2 milióna barelov ropy denne, čo tvorí asi dve percentá celosvetových vývozov tejto komodity. Agentúra Reuters uvádza, že v termináli už v súčasnosti načerpajú ropu tankery Arlan a Rodos.
Piatkový ukrajinský útok na ruskú ropnú infraštruktúru bol jedným z najväčších za posledné mesiace. Kyjev sa zameriava na ruské rafinérie od augusta, čím chce obmedziť možnosti Moskvy financovať vojnu na Ukrajine.
Prístavom v Novorossijsku prejde približne pätina ruského vývozu ropy. Jeho dlhodobé odstavenie by si podľa Reuters mohlo vyžiadať nákladné uzavretie ropných vrtov na západnej Sibíri, čím by sa výrazne znížilo množstvo ruskej ropy na svetových trhoch.
