Ruský Sledkom začal konanie v kauze údajných masových hrobov v Donbase

Na archívnej snímke hovorca ministra zahraničných vecí USA Ned Price hovorí počas tlačovej konferencie vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 17. februára (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) začal trestné konanie vo veci nálezu piatich masových hrobov obetí "", ktoré boli objavené vlani v Donbase ležiacom na východe Ukrajiny.Sledkom tvrdí, že ide o pozostatky miestnych obyvateľov, ktorí zahynuli ešte v roku 2014 v dôsledku ostreľovania ukrajinskými ozbrojenými skupinami. Vo štvrtok o tom informoval spravodajský web Meduza.io.Tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová v súvislosti s touto kauzou vyjadrila obavy, že ide o dezinformáciu, ktorú by však Moskva mohla využiť ako zámienku na inváziu ruských jednotiek na Ukrajinu.Na možnosť, že Rusko verejnosti podsunie nepravdivú informáciu a zneužije ju ako zámienku na vpád na Ukrajinu, v stredu opäť upozornil aj hovorca americkej diplomacie Ned Price.Sledkom obvinil "" z používania zakázaných metód vedenia vojny a ostreľovania obcí v Donbase, čo malo za následok "smrť a zranenia tisícov civilistov z radov po rusky hovoriacich skupín" obyvateľstva.Pri vyšetrovaní Sledkomu získal informáciu, že pochovať telá v masových hroboch mimo cintorínov bolo nutné z dôvodu prebiehajúcich bojov.Tieto masové hroby boli objavené v čase od augusta do októbra 2021 v oblastiach, ktoré ovládajú proruskí separatisti. Podľa Sledkomu sa v nich našli pozostatky najmenej 295 civilistov vrátane žien rôzneho veku.Od roku 2014 dosiahol počet obetí konfliktu v Donbase takmer 15.000, uviedol v septembri 2021 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.V samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike zahynulo okolo 5000, respektíve 4000 ľudí, informoval v októbri najvyšší predstaviteľ LĽR Leonid Pasečnik. Podobné údaje z DĽR potvrdil 11. februára aj vrchný veliteľ jej ozbrojených síl Denis Pušilin.Ukrajina považuje DĽR a LĽR, ako aj Ruskom anektovaný Krymský polostrov, za svoje dočasne okupované územia.Meduza.io pripomenula, že ruská Štátna duma prijala 15. februára uznesenie, ktorým prezidenta Vladimira Putina vyzvala, aby uznal nezávislosť oboch republík. Kremeľ uviedol, že Putin vzal výzvu poslancov na vedomie, zároveň však konštatoval, že uznanie nezávislosti samozvaných republík by bolo porušením minských dohôd, ktorých implementáciu označil za kľúčovú.Putin tento týždeň v komentári k implementácii minských dohôd nazval udalosti odohrávajúce sa v Donbase genocídou.