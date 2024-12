Ruský spevák ide do väzenia za video, pribil fotku patriarchu na kríž

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský súd v piatok odsúdil na päť a pol roka väzenia speváka Eduarda Šarlota, ktorý sa stal známy tým, že spálil svoj pas na protest proti ruskej invázii na Ukrajinu. Súd uznal speváka za vinného z verejnej urážky náboženského cítenia veriacich a "rehabilitácie nacizmu" vo videách, ktoré zverejnil na internete, uviedli ruské médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Dvadsaťšesťročný ruský spevák v júni 2023 zverejnil video, v ktorom spálil svoj pas na protest proti vojenskej agresii Ruska na Ukrajine. V ďalšom videu pribil na kríž fotografiu moskovského pravoslávneho patriarchu Kirilla, ktorý ruskú inváziu podporuje.



Denník The Moscow Times informuje, že Šarlot neskôr poslal list Kirillovi, v ktorom ho žiadal o odpustenie. Prisľúbil tiež, že ako spevák bude odteraz pôsobiť vlastenecky. Na súde sa ospravedlnil Kirillovi, ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a ďalším ruským predstaviteľom, dodal denník.



Šarlot po začiatku ruskej invázie odišiel z Ruska do Arménska. V novembri 2023 ho pri pokuse o návrat do domoviny zadržali na letisku v Petrohrade.



V Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 uväznili za jej verejnú kritiku už desiatky ľudí.