Ruský spravodajský portál našiel v údajnom Putinovom paláci samý betón

Moskva 29. januára (TASR) - Ruský spravodajský kanál MASH v piatok odvysielal krátku reportáž z objektu na pobreží Čierneho mora, ktorý podľa opozície údajne vlastní prezident Vladimir Putin. Príspevok odvysielala v piatok aj štátna televízia Rossija-24.



Reportáž bola zverejnená na sociálnych sieťach Telegram a YouTube a zachytáva obhliadku objektu, o ktorom Putinov kritik Alexej Navaľnyj a jeho tím nakrútili a pred desiatimi dňami zverejnili investigatívny film. Zo zistení Navaľného tímu vyplynulo, že ide o priestorovo veľkorysú a luxusne zariadenú rezidenciu s rozsiahlymi pozemkami a vlastným prístupom k moru.



Materiál zverejnený televíziou MASH zachytáva prehliadku, ktorú absolvoval jej štáb v tej istej rezidencii, o ktorej informoval Navaľnyj. Reportér Maxim Iksanov v komentári hovorí, že "všade naokolo je len samý betón". Objekt je podľa neho "v nulovej fáze výstavby", takže "pred kamarátmi sa niet čím chváliť".



Z videa vyplýva, že ide o stavbu, ktorá je hotová zvonku, ale vo vnútri práce nedospeli do fázy dokončovania priestorov. V objekte sa však intenzívne pracuje. "Nevideli sme palác", o ktorom sa hovorilo v Navaľného filme, uviedol Iksanov.



Navaľného tím pri koncipovaní svojho investigatívneho filmu o rezidencii v blízkosti lokality Gelendžik vychádzal zo získaných stavebných plánov, 3D vizualizácií a záberov z výšky, nakrútených dronmi.



Iksanov vo svojom komentári nevysvetlil, ako sa jeho štábu podarilo do rezidencie dostať. Priznal, že to bolo ťažké a nahovoril na to "zástupcu technického dozoru, ktorý stavbu paláca dozoruje šesť rokov". Meno tejto osoby vo videu nezverejnil.



Na konci videa Iksanov hovorí, že meno majiteľa rezidencie stále nie je známe. Odporučil, že vzhľadom na pozornosť, ktorú táto stavba vyvolala, by bolo vhodné, keby sa majiteľ objektu prihlásil a zverejnil svoje meno.



Navaľného film bol zverejnený na kanále YouTube 19. januára - dva dni po tom, ako bol tento politik a aktivista zadržaný na moskovskom letisku bezprostredne po návrate z Nemecka, kde sa liečil z následkov otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok.



Navaľného nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) vo svojom filme nazvanom Palác pre Putina uviedla, že rezidencia na pobreží Čierneho mora stála najmenej 100 miliárd rubľov (1,3 miliardy eur). Vyšetrovaním FBK sa zistilo, že tento "palác" bol už úplne dokončený, no potom ho údajne bolo potrebné prestavať kvôli chybám pri projektovaní a výskytu plesní.



"Rozhodli sa to všetko prerobiť. Úplne všetko. Strhli steny, demontovali mramor a všetko cenné, doslova miliardy (rubľov) hodili do koša a začali odznova," uvádza sa v dokumente FBK.



Rossija-24 v reakcii na zistenia portálu MASH uviedla, že "všetok ten luxus, ktorý má byť vo vnútri tejto obrovskej budovy, tam nie je, a to preto, že budova je iba jedno veľké stavenisko".



Marija Pevčich, ktorá vedie investigatívny tím v Navaľného nadácii FBK, v piatok na sociálnej sieti Twitter napísala, že reportáž portálu MASH potvrdila zistenia FBK, že komplex je vo výstavbe pre poruchy, ktoré mali za následok vyhodenie "miliárd" rubľov.



"MASH potvrdil to, čo sme uviedli o opravách a plesni. Samozrejme, vďaka za to, ale to sme už vedeli," napísala Pevčich.



Putin na margo zistení FBK na nedávnom stretnutí so študentmi vyhlásil, že Navaľného ľudia to "všetko nejako zosmolili a tieto materiály použili, aby ľuďom vymyli mozgy".



Ruský prezident opakovane vyhlásil, že ani on, ani jeho príbuzní tento objekt na pobreží Čierneho mora nikdy nevlastnili.



Film zverejnený FBK však prispel k tomu, že na protestné zhromaždenia a pochody ulicami ruských miest vyšlo minulý víkend rekordne veľa nespokojných občanov Ruska.