Moskva 3. júna (TASR) - Ruský spravodajský portál VTimes sa rozhodol zastaviť svoju činnosť z dôvodu zaradenia portálu na zoznam "zahraničných agentov". Vo štvrtok o tom informoval portál Meduza.io.



"Na vlastnom príklade sme sa presvedčili, že naša vláda nepotrebuje profesionálne a nekontrolované médiá," píše sa vo vyhlásení vydavateľa VTimes Alexandra Gubského.



Gubskij uviedol, že portál svoju činnosť zakončí 12. júna, v deň štátneho sviatku Deň Ruska. Príčinou zastavenia činnosti portálu má byť jeho zaradenie na zoznam "zahraničných agentov".



"Preskúmali sme sedem možných scenárov ďalšieho pokračovania činnosti VTimes, a to so statusom zahraničného agenta alebo bez neho. V každom z týchto scenárov hrozilo naším zamestnancom trestné stíhanie s možnosťou uväznenia. Ale príčinou nášho rozhodnutia nie je len strach z trestného stíhania za to, že si poctivo plníme svoj profesionálny dlh. Nálepka 'zahraničného agenta' narušila aj náš podnikateľský model," uviedol Gubskij s tým, že reklamné spoločnosti a obchodní partneri portálu nevedia, ako majú spolupracovať so "zahraničným agentom", a preto portálu hrozí, že v budúcnosti nebude môcť financovať svoju činnosť.



Spravodajský portál VTimes bol založený vlani v júli redaktormi, ktorí sa z dôvodu zmeny vedenia rozhodli opustiť ruské noviny Vedomosti. Na zoznam zahraničných agentov portál zaradilo ruské ministerstvo spravodlivosti 14. mája z dôvodu financovania holandskou nadáciou.



Ruský kontroverzný zákon ukladá médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom, ktorí sú financovaní zo zahraničia, povinnosť zaregistrovať sa na ruskom ministerstve spravodlivosti ako zahraniční agenti. Rovnaké označenie musia uviesť aj pri svojom zverejňovanom obsahu, inak im hrozí pokuta.