Ruský štatistický úrad eviduje dvakrát viac úmrtí na covid ako vláda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 28. augusta (TASR) - Ruský štatistický úrad Rosstat v piatok uviedol, že v dôsledku nákazy novým koronavírusom zomrelo v júli v Rusku 50.421 ľudí. To je viac ako dvojnásobok oficiálneho počtu, ktorý udáva ruská vláda, informovala agentúra AFP.Podľa Rosstatu zomrelo v dôsledku nákazy koronavírusom od apríla 2020 do júla 2021 v Rusku približne 365.000 ľudí, pričom najhorším mesiacom bol práve tohoročný júl, približuje agentúra Reuters. Aj celkový počet úmrtí je tak viac ako dvojnásobkom oficiálneho údaju vlády (približne 180.000 úmrtí), ktorý skôr v piatok zverejnil ruský operačný štáb.Rusko je v počte prípadov nákazy štvrtou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete, pričom momentálne zápasí s infekčnejším koronavírusovým variantom delta, ako aj pomalým tempom očkovania, pripomína AFP. Dodáva že čísla, ktoré v piatok neskoro večer zverejnil Rosstat, vrhajú na epidemiologickú situáciu v krajine omnoho horšie svetlo než naznačovali oficiálne údaje vlády, podľa ktorých v júli v dôsledku nákazy zomrelo 23.349 Rusov.Ruská vláda pritom započítava do svojich údajov len také prípady, pri ktorých bola nákaza koronavírusom zistená pomocou pitvy ako primárna príčina úmrtia. Rosstat naproti tomu chápe "" v širšom zmysle ako prípady súvisiace s nákazou.Ruské úrady sú dlhodobo obviňované z bagatelizovania epidemiologickej situácie v krajine. Počet nových zaznamenávaných prípadov infekcie síce v Rusku v súčasnosti už klesá, krajina však v priebehu augusta zaznamenala niekoľko rekordných denných prírastkov úmrtí. Tamojšie úrady zároveň zápasia s nedôverou obyvateľov voči vakcinácii, pričom nezávislé prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Rusov sa neplánuje dať zaočkovať.Moskva, ktorá je v rámci Ruska považovaná za epicentrum nákazy, ako aj viaceré ďalšie regióny, zaviedli povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva. Občanov sa snažia stimulovať k vakcinácii aj rôznymi iniciatívami. Tieto opatrenia spočiatku urýchlili tempo očkovania v krajine; od polovice augusta však opäť stagnuje.