Ruský súd by o zrušení Memorialu mohol rozhodnúť ešte tento rok

Moskva 24. decembra (TASR) - Ruská ľudskoprávna organizácia Memorial vo štvrtok vyjadrila obavy, že súd by rozhodnutie o zrušení jej činnosti mohol prijať ešte tento rok. Prokuratúra tvrdí, že činnosť tejto organizácie má škodlivý vplyv na "psychické zdravie". Informovala o tom agentúra AFP.



Súd v Moskve sa vo štvrtok zaoberal žiadosťou generálnej prokuratúry o likvidáciu Memorialu za údajne porušenia zákona o činnosti zahraničných agentov.



Súd pojednávanie odročil do budúcej stredy 29. decembra, píše AFP. Jeden z právnikov zastupujúcich Memorial pre AFP uviedol, že súd by verdikt o možnej likvidácii tejto organizácie mohol vydať už v tento deň (29. decembra).



Organizácia Memorial podľa prokuratúry na svojich publikáciách a materiáloch nepoužíva v dostatočnej miere označenie "zahraničný agent". Prokuratúra takisto tvrdí, že webová stránka Memorialu obsahuje informácie "ospravedlňujúce terorizmus a extrémizmus".



Predstaviteľ moskovskej prokuratúry uviedol, že absencia onačenia zahraničného agenta na publikáciách Memorialu môže vytvárať negatívny obraz o krajine a vyvolať u obyvateľov depresie, napísala agentúra Interfax.



Súd 15. decembra uznal Memorial za vinný z toho, že nepoužíva v dostatočnej miere označenie o zahraničných agentoch. Toto obvinenie súvisí s tým, že na webovej stránke ľudskoprávneho projektu OVD-Info, ktorému tiež prináleží označenie zahraničného agenta, nebol Memorial riadne označený ako zahraničný agent. Súd preto tejto ľudskoprávnej organizácii udelil maximálnu možnú pokutu. Prokuratúra však žiada zrušenie činnosti Memorialu.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 platnosť zákona rozšírili na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov.