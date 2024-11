Ruský súd zamietol odvolanie Karelinovej voči 12-ročnému väzeniu

Moskva 11. novembra (TASR) - Ruský súd zamietol v pondelok odvolanie rusko-americkej občianky Xenie Karelinovej voči 12-ročnému trestu odňatia slobody za "vlastizradu", ktorej sa údajne dopustila tým, že darovala necelých 52 dolárov proukrajinskej charitatívnej organizácii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Pôvodný verdikt v prípade tejto 32-ročnej baletky vyniesol ruský súd už v auguste. USA ho odsúdili ako "pomstychtivú krutosť".



"Odvolanie obžalovanej bolo zamietnuté. Rozsudok preto vstúpi do platnosti," informoval v pondelok odvolací súd vo Sverdlovskej oblasti na platforme Telegram. Karelinovú tak teraz pošlú do trestaneckej kolónie.



Tridsaťdvaročná Karelinová žila a pracovala v Los Angeles, pričom bola baletkou aj zamestnankyňou kúpeľov. Ruskí agenti ju však koncom januára zadržali v meste Jekaterinburg, kde bola práve na návšteve svojich príbuzných. Prvotne bola obvinená z "drobného chuligánstva", neskôr a obvinenie zmenilo na "vlastizradu".



Podľa ruskej Federálna bezpečnostná služba (FSB) sa jej dopustila keď krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine poskytla finančnú pomoc cudziemu štátu pri aktivitách namierených proti bezpečnosti Ruska. Okrem toho sa opakovane zúčastňovala na protestoch proti vojne na Ukrajine.



Čiastku vo výške 51,80 dolárov darovala v roku 2022 organizácii Razom so sídlom v New Yorku, ktorá poskytuje pomoc Ukrajine napadnutej Ruskom. FSB tvrdila, že konečným príjemcom pomoci bola ukrajinská armáda, pričom ju obvinila zo zhromažďovania peňazí, ktoré boli "použité na nákup taktického zdravotníckeho materiálu, vybavenia, zbraní a munície pre ukrajinské ozbrojené sily".



Podľa správ ruských štátnych médií sa Karelinová k obvineniam na súde priznala, Následne jej bol uložený 12-ročný trest odňatia slobody v trestaneckej kolónii.



AFP pripomína, že v ruských väzniciach je viacero Američanov či osôb s dvojakým občianstvom. Washington v tejto súvislosti obviňuje Moskvu z toho, že Američanov zatýka na základe nepodložených obvinení, aby ich neskôr mohla vymeniť za Rusov odsúdených v zahraničí.