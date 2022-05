Ruský súd nariadil zatknúť dvoch blogerov

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Moskva 24. mája (TASR) - Súd v Moskve vydal v utorok príkaz na zatknutie dvoch ruských blogerov Michaela Nackeho a Veroniku Belocerkovskú. Obaja sú obvinení z diskreditácie ruskej armády a jej tzv. špeciálnej operácie na Ukrajine.Súdny príkaz vydali v ich neprítomnosti – obaja blogeri žijú momentálne mimo Ruska. Informovala o tom agentúra AFP.Nacke (v ruštine používa meno jkl Naki), 28-ročný kritik Kremľa, je moderátorom kanála YouTube s viac ako 700.000 odberateľmi, kde s hosťami diskutuje a informuje o vojenských operáciách Ruska na Ukrajine. Momentálne žije a pracuje v Litve.V rozhovore pre AFP, ktorý sa uskutočnil po tom, čo moskovský súd nariadil jeho zatknutie, Nacke povedal, že bol obvinený z toho, že "nazýva vojnu vojnou". Dodal, že ak sa vráti do Ruska, hrozí mu až desať rokov väzenia.Zastáva názor, že jeho zatknutie bolo "súčasťou masívneho tlaku na novinárov a analytikov, ktorí objektívne opisujú priebeh súčasnej vojny".povedal Nacke. Avizoval, že bude pokračovať vo svojom informovaní, pretože "nič iné teraz nie je dôležitejšie".Nackeho stíhajú spolu s vedúcim spravodajskej skupiny Conflict Intelligence Team (CIT) Ruslanom Levijevom, na ktorého v neprítomnosti vydali zatykač ešte 18. mája. Oboch zaradili na zoznam hľadaných osôb. Aj Levijev je v súčasnosti mimo Ruska.Súd v Moskve v utorok nariadil vziať do väzby i Veroniku Belocerkovskú, ktorá žije vo Francúzsku a vo svojich blogoch sa venuje vareniu. Jej účet na Instagrame má viac ako 900.000 sledovateľov.Blogerka na ňom publikovala aj komentáre o ruskej vojenskej operácii na Ukrajine a v marci sa stala prvým terčom nového zákona, ktorým sa šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde trestá až 15 rokmi väzenia.Na základe tohto zákona sú vo väzbe aj ďalší známi kritici Kremľa, napr. opozičný politik a novinár Vladimir Kara-Murza či umelkyňa Alexandra Skočilenková, ktorú stíhajú za to, že v jednom z obchodov s potravinami v Petrohrade nahradila cenovky lístkami s "protivojnovou agitáciou".Agentúra AFP pripomenula, že v Rusku je zablokovaný prístup k väčšine nezávislých médií, ďalšie v obave pred dôsledkami spomínaného zákona pozastavili svoju činnosť. Z Ruska do exilu odišli nielen mnohí novinári, ale aj tisíce radových obyvateľov krajiny.