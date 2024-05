Ruský súd o pol roka predĺžil väzbu dvom oceňovaným divadelníčkam

Moskva 3. mája (TASR) - Ruský vojenský súd predĺžil v piatok o ďalších šesť mesiacov väzbu nezávislej divadelnej režisérke Jevgeniji Berkovičovej a scenáristke Svetlane Petrijčukovej, ktoré boli pred rokom zadržané a obvinené z "ospravedlňovania terorizmu". Toho sa údajne dopustili vo svojej oceňovanej divadelnej hre o Ruskách, ktoré boli nalákané do Sýrie, aby sa tam vydali za bojovníkov Islamského štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Moskva zaradila v apríli obe divadelníčky na svoj teroristický zoznam a prípad preložila na vojenský súd. Sudca Jurij Massin teraz rozhodol, že vo väzbe zostanú prinajmenšom do 22. októbra. Prokuratúra tvrdí, že umelkyne ospravedlňovali terorizmus svojou hrou nazvanou "Finist, jasný sokol". Hra získala v Rusku dve prestížne ocenenia Zlatá maska.



Obe ženy sa zúčastnili na piatkovom pojednávaní prostredníctvom videospojenia. Súd žiadali o preloženie z väzby do domáceho väzenia. "Toto je hra, za ktorú som dostala Zlatú masku a za ktorú ma poslali do väzenia," povedal Petrijčuková. Berkovičová sa obhajovala aj tým, že ju potrebujú jej dve adoptované dcéry v tínedžerskom veku, ktoré označila za veľmi zraniteľné.



Berkovičová pred časom verejne odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu a napísala aj emotívne protivojnové básne.



Od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sprísnili v Rusku tresty a rozšírili okruh ľudí stíhaných za explicitnú kritiku vládnej politiky aj o iné formy prejavov nesúhlasu a o aktivity, ktoré ruské vedenie považuje za podporu terorizmu. V dôsledku toho boli pokutované, uväznené alebo utiekli z Ruska stovky, ak nie tisíce občanov. Emigrovala aj veľká časť umeleckej obce, ktorá v Rusku od vypuknutia invázie zažíva bezprecedentnú cenzúru.