Súd v Moskve odmietol prepustiť Navaľného z väzby

Moskva 28. januára (TASR) - Súd v Moskve zamietol vo štvrtok odvolanie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného proti jeho umiestneniu do vyšetrovacej väzby. Informovala o tom agentúra AP.



Sudca z moskovského oblastného súdu uviedol, že predchádzajúci rozsudok mestského súdu by mal "zostať nezmenený", píše agentúra AFP.



Alexej Navaľnyj sa nachádza vo väzbe od 18. januára a má v nej zostať do 15. februára. Do Ruska sa vrátil 17. januára z Nemecka po tom, čo tam ukončil liečbu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o vraždu vlani z augusta Navaľnyj už od začiatku obviňuje ruskú vládu, tá však toto tvrdenie odmieta.



Zadržali ho krátko po pristátí na moskovskom letisku Šeremetievo. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu.