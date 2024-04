Ruský súd odsúdil hovorcu spoločnosti Meta v neprítomnosti na 6 rokov

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský vojenský súd v pondelok odsúdil v neprítomnosti na šesť rokov odňatia slobody za "ospravedlňovanie terorizmu" Američana Andyho Stonea, hovorcu spoločnosti Meta. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Do značnej miery symbolický rozsudok prišiel niekoľko mesiacov po tom, ako Moskva zaradila Stonea na zoznam hľadaných osôb. Sudca Roman Kiforenko povedal, že trest začne plynúť, keď Stone vstúpi na ruské územie alebo bude vydaný do Ruska.



Trest sa týka príspevku Andyho Stonea z marca 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V ňom uviedol, že Facebook nebude trestať používateľov vyzývajúcich na násilie proti ruským silám.



Stone vtedy informoval, že Meta, materská spoločnosť platforiem Facebook a Instagram, "dočasne povolila formy politického prejavu, ktoré by za normálnych okolností porušovali pravidlá" oboch sociálnych sietí, pripomenula AFP. "Stále nedovoľujeme výzvy na násilie voči ruským civilistom," napísal vtedy v príspevku.



Nick Clegg, prezident Mety pre globálne záležitosti, v tom čase spresnil, že táto politika sa bude uplatňovať len na Ukrajine. Dodal, že toto rozhodnutie bolo prijaté za "mimoriadnych a bezprecedentných okolností" a jeho cieľom je chrániť "slobodu slova ľudí ako prejavu sebaobrany".



Rusko krátko po spustení invázie na Ukrajinu zakázalo vstup do krajiny riaditeľovi spoločnosti Meta Markovi Zuckerbergovi.