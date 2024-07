Ruský súd odsúdil muža na 14 rokov väzenia za údajné plánovanie útoku

Moskva 30. júla (TASR) - Ruský vojenský súd v utorok odsúdil muža na 14 rokov väzenia na základe obvinenia z vlastizrady za údajné plánovanie útoku po vstupe do zakázanej proukrajinskej jednotky Légia Sloboda Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Artem Sanžarajev bol obvinený z členstva v prokyjevskej polovojenskej organizácii Légia Sloboda Ruska, ktorá je zložená aj z ruských dobrovoľníkov a podniká cezhraničné útoky na ruskom území. Légia je v Rusku zakázaná ako teroristická organizácia.



Podľa súdu v sibírskom Krasnojarskom kraji je Sanžarajev presvedčeným odporcom Ruska, ktorý je nespokojný so súčasným politickým režimom.



Prokurátori muža obvinili z nákupu materiálov potrebných na výrobu Molotovovho kokteilu s cieľom "podkopať ekonomickú bezpečnosť a obranyschopnosť Ruska," uviedol súd, ktorý dodal, že bezpečnostné služby prekazili pokus o útok na elektrickú rozvodnú skriňu, píše AFP.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zadržali ruské úrady desiatky vlastných občanov na základe obvinení zo spolupráce s Ukrajinou. V piatok ruské súdy uložili dlhé väzenské tresty až do výšky 22 rokov odňatia slobody viacerým ľuďom odsúdeným za vlastizradu a terorizmus, ktorých sa vraj dopustili v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu.