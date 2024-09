Ruský súd odsúdil popredného fyzika za vlastizradu na 15 rokov

Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský súd v utorok odsúdil fyzika Alexandra Šipľuka na 15 rokov za vlastizradu. Ide o najnovší verdikt v sérii vyšetrovania odborníkov, ktorí pracujú na vývoji hypersonických rakiet. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Päťdesiatsedemročného riaditeľa popredného sibírskeho vedeckého inštitútu zadržali ešte v auguste 2022. Úrady zároveň zadržali aj jeho kolegov Anatolija Maslova a Valerija Zveginceva pre podozrenie z vlastizrady. Maslov si vypočul rozsudok na 14 rokov väzenia v máji tohto roka.



Trojica z Inštitútu teoretickej a aplikovanej mechaniky (ITAM) patrí k takmer desiatke vedcov z oblasti vývoja technológie hypersonických rakiet, proti ktorým vzniesli úrady obvinenia z vlastizrady v uplynulých rokoch.



Šipľukov právnik sa zatiaľ nevyjadril, či sa jeho klient odvolá voči rozsudku. Súdny proces sa konal za zatvorenými dverami, čo je bežné v prípadoch týkajúcich sa vlastizrady, pripomína Reuters. Kremeľ k prípadu Šipľuka a jeho kolegov uviedol iba to, že ide o "veľmi závažné obvinenia" a je to záležitosť bezpečnostných služieb.



Alexandr Šipľuk bol podozrivý z odovzdania utajovaných materiálov na vedeckej konferencii v Číne v roku 2017. Uviedli to dve osoby oboznámené s jeho prípadom pre agentúru Reuters s tým, že fyzik je nevinný. Podľa nich išlo o informácie voľne dostupné na internete. Štátne médiá uviedli, že úrady zadržali viacero vedcov pre podozrenie zo zverejnenia utajovaných materiálov v Pekingu.



Rusko sa označuje za svetového lídra v oblasti hypersonických rakiet, ktoré desaťnásobne prekonávajú rýchlosť zvuku a dokážu preniknúť aj cez systémy protivzdušnej obrany.



ITAM sídli pri meste Novosibirsk a podľa informácií na webovej stránke je registrovaný ako súčasť ruského vojensko-priemyselného komplexu.