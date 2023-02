Ruský súd opäť pokutoval Wikimediu za údajné dezinformácie o vojne

Moskva 28. februára (TASR) - Ruský súd udelil v utorok pokutu dva milióny rubľov (približne 25.000 eur) neziskovej nadácii Wikimedia Foundation za to, že zo svojej internetovej encyklopédie Wikipedia neodstránila údajné "dezinformácie" o ruskej armáde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters citujúcej z vyhlásenia súdu.



Rusko zaviedlo vlani, krátko po napadnutí Ukrajiny, zákony stanovujúce, ako sa môže v Rusku o tomto konflikte informovať. Šírenie údajných informácií, ktoré sú v rozpore s oficiálnym naratívom Kremľa, sa v súlade s nimi trestá pokutami či blokovaním webstránok.



Wikimedia dostala už vlani pokutu za to, že z Wikipedie neodstránila dva články súvisiace s vojnou na Ukrajine vrátane jedného obsahujúceho "hodnotenie ruskej invázie na Ukrajinu za rok 2022", pripomína Reuters.



Ruská pobočka Wikimedie informovala, že najnovšiu pokutu jej úrady udelili za údajné "šírenie dezinformácií", ktorého sa mala dopustiť v článkoch jednotkách ruských ozbrojených síl. Voči verdiktu sa Wikimedia môže odvolať, ešte sa však nerozhodla, či to spraví.



Výkonný riaditeľ ruskej pobočky Wikipedie v tejto súvislosti agentúre Reuters povedal, že Wikipedia má dosiaľ "v celej histórii ruských súdov" len "jednu úspešnú skúsenosť s odvolaním sa" voči vynesenému verdiktu.