Web The Insider pokutovali za porušenie zákona o zahraničných agentoch

Moskva 14. decembra (TASR) - Moskovský súd udelil v utorok investigatívnemu portálu The Insider dve pokuty v celkovej výške milióna rubľov (12.000 eur) za to, že na svojom webe neuviedol, že je zahraničným agentom. Informovali o tom agentúra TASS a portál Meduza.io.



Súd uznal portál The Insider za vinný z porušenia zákona týkajúceho sa činnosti médií, ktoré plnia funkciu "zahraničných agentov", za čo mu udelil dve pokuty, každú vo výške 500.000 rubľov (6000 eur), uviedlo tlačové oddelenie moskovského súdu.



O podaní žaloby v súvislosti s obvineniami z porušenia zákona zo strany portálu The Insider sa verejnosť dozvedela v novembri. Agentúra TASS vtedy informovala, že ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) upozornila súd na to, že v budúcnosti bude možno žiadať o zablokovanie investigatívneho portálu.



Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo The Insider na zoznam tzv. zahraničných agentov v júli. Zakladateľ a šéfredaktor Roman Dobrochotov portálu vtedy povedal, že The Insider nebude konať v súlade s ruskými zákonmi, pretože portál je zaregistrovaný v Lotyšsku.



Označenie "zahraničný agent" udeľujú ruské úrady na základe zákona z roku 2012, podľa ktorého sa používa pri každej mimovládnej organizácii prijímajúcej peniaze zo zahraničia. V roku 2017 platnosť zákona rozšírili na médiá a od roku 2019 aj na jednotlivých novinárov a aktivistov.



Označenie zahraničný agent vyvoláva konotácie z čias studenej vojny. Od takto označených subjektov sa v Rusku vyžaduje, aby v celom svojom obsahu dôsledne uvádzali, že sú "zahraničnými agentmi", čo v prípade médií výrazne ovplyvňuje napríklad ich príjmy z reklamy.



Portál The Insider začal fungovať v roku 2013, pričom od začiatku sa venuje investigatívnej žurnalistike. Medzi jeho najznámejšie vyšetrovania patrí napríklad to o účasti Ruska v nehode malajzijského lietadla, ktoré sa zrútilo nad Ukrajinou, či o otrave bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie alebo ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.