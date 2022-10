Ruský súd poslal Američana na 4,5 roka za mreže za kopnutie policajta

Moskva 4. októbra (TASR) - Súd v ruskom meste Voronež odsúdil 28-ročného občana Spojených štátov na štyri a pol roka väzenia za viacnásobné kopnutie policajta. V utorok o tom informovala vyšetrovacia komisia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tento muž, ktorý nesúhlasil so zákonnými úkonmi príslušných orgánov, použil proti policajtovi v službe hrubú silu a niekoľkokrát ho kopol," vyhlásila komisia.



Američan, ktorého ruské médiá identifikovali ako Roberta Gilmana, sa podľa slov svojho obhajcu proti rozsudku plánuje odvolať. Chce tiež kontaktovať predstaviteľov USA, aby zariadili prípadnú výmenu väzňov.



Vyšetrovatelia uviedli, že Gilmana zadržali po tom, ako opitý nastúpil do vlaku a narúšal tam verejný poriadok. Ku skutku sa spočiatku odmietal priznať, no potom svoju výpoveď zmenil.



Rusko a Spojené štáty v apríli uskutočnili výmenu väzňov aj napriek prebiehajúcej vojne na Ukrajine. Moskva vydala zadržaného bývalého príslušníka amerického námorníctva Trevora Reeda výmenou za prepustenie ruského pilota, ktorý si odpykával trest za pašovanie drog. Reed bol v roku 2020 odsúdený v Rusku na deväť rokov väzenia za to, že pod vplyvom alkoholu zaútočil na policajta.