Ruský súd poslal do väzby ďalšieho podozrivého z útoku na halu

Moskva 29. marca (TASR) – Ruský súd v piatok nariadil vyšetrovaciu väzbu pre deviateho z podozrivých, ktorých zadržali a obvinili z terorizmu v súvislosti s útokom na koncertnú halu na predmestí Moskvy. Ten si podľa nových oficiálnych údajov vyžiadal 144 životov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Ruské orgány zadržali 12 osôb v súvislosti s útokom, ku ktorému došlo minulý piatok. Sú medzi nimi štyria muži obvinení z toho, že v budove Crocus City Hall zastrelili desiatky divákov a následne ju podpálili.



Moskovský súd v piatok oznámil, že občan Tadžikistanu Nazrimad Lutfulloi bude vo väzbe do 22 mája. Podozrivým v prípade uznania za vinných hrozí doživotie.



Ruské ministerstvo zdravotníctva medzitým oznámilo, že ďalší zo zranených zomrel v nemocnici, čím sa počet obetí útoku zvýšil na 144.



K útoku, svojmu najkrvavejšiemu v Európe, sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina však hovoria o spojení s Ukrajinou a Západom, ktorí to opakovanie popierajú a obviňujú Moskvu zo snahy využiť tragédiu na vlastné ciele.



Ruský Vyšetrovací výbor vo štvrtok uviedol, že má dôkazy, že za útokom stáli "ukrajinskí nacionalisti", ktorí ozbrojencov financovali platbami v kryptomenách z Ukrajiny.



V piatok výbor tvrdil, že útočníci dostali príkazy od neidentifikovaného koordinátora prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram, pričom po útoku plánovali utiecť na Ukrajinu a vyzdvihnúť si tam odmenu.