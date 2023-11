Ruský súd poslal dvoch ukrajinských vojakov na 26 rokov do väzenia

Moskva 2. novembra (TASR) — Ruskom ovládaný súd v Doneckej oblasti na juhovýchode Ukrajiny odsúdil dvoch ukrajinských vojakov na 26 rokov vo väzení. Vo štvrtok to uviedol Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Súd uznal ukrajinských vojakov Romana Andrienka a Volodymyra Horbaťuka za vinných zo streľby na vozidlo s civilistami v meste Mariupol, pri ktorej zomrel jeden človek. Obaja vojaci "priznali vinu v plnom rozsahu a svoje činy oľutovali".



Rovnaký súd poslal v stredu do väzenia troch zajatých ukrajinských vojakov a v utorok odsúdil troch ďalších na doživotie.



Tisíce ukrajinských vojakov padli do zajatia po tom, ako ruské sily minulý rok v máji získali kontrolu nad Mariupolom. Niektorých súdia v Rusku a niektorých v okupovaných častiach na východe Ukrajiny.



Organizácie na ochranu ľudských práv aj západné krajiny Moskvu za súdne procesy so zajatými ukrajinskými vojakmi kritizujú.