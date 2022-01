Ruský súd poslal mužov do väzenia za pašovanie kokaínu v kufroch

Moskva 20. januára (TASR) - Ruský súd vo štvrtok odsúdil štyroch mužov na dlhé tresty väzenia za pokus prepašovať v kufroch takmer 400 kilogramov kokaínu z ruského veľvyslanectva v Argentíne. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



V tomto prípade siahajúcom do roku 2018 zadržali argentínske úrady kokaín v hodnote 55 miliónov eur, ukrytý v kufroch, v škole ruského veľvyslanectva.



Súd Dorogomilovského okresu v Moskve odsúdil údajného organizátora pašeráckej akcie Andreja Kovaľčuka na 18 rokov väzenia, povedal pre AFP jeho obhajca Sergej Juroš. Dodal však, že sa plánujú proti verdiktu odvolať.



Bývalý zamestnanec ruského veľvyslanectva v Argentíne Ali Abjanov dostal 17 rokov väzenia.



Dvaja ďalší muži, ktorí sa údajne pokúsili odniesť kufre zo skladu ministerstva zahraničných vecí v Moskve, boli odsúdení na 16 a 13 rokov väzenia.



Plán bol prekazený, keď vyšetrovatelia pri spoločnej rusko-argentínskej operácii nahradili drogy múkou a sledovali gang. Kovaľčuka zatkli na úteku v Nemecku v roku 2018 a ešte v ten istý rok ho vydali do Ruska.



Prípad vyvolal v tom čase v Rusku polemiku, pretože médiá spochybnili protirečivé oficiálne opisy udalostí.



Argentínska ministerka pre bezpečnosť Patricia Bullrichová uviedla, že gang sa na letecký odvoz kokaínu do Európy snažil využiť ruskú diplomatickú kuriérnu službu.



Keď však argentínska polícia zverejnila zábery ruského lietadla použitého pri nafingovanej policajnej operácii a bolo vidieť číslo lietadla patriace šéfovi ruskej bezpečnostnej rady Nikolajovi Patruševovi, Kremeľ poprel, že by sa niektorý z jeho strojov na operácii podieľal.



Argentínski vyšetrovatelia sú presvedčení, že kokaín, ktorý označili za veľmi čistý, pravdepodobne pochádzal z Kolumbie alebo Peru. Drogy mali smerovať do Ruska a údajne aj do Nemecka, kde Kovaľčuk žil.



Ruská a argentínska polícia podnikli fingovanú operáciu po tom, čo ruský veľvyslanec informoval úrady o náleze drog v roku 2016.