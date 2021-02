Ruský súd poslal Navaľného do väzenia na tri a pol roka

2011

2013

2014

2016

2017

2019

2020

Policajti zatýkajú stúpenkyňu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného počas protestného zhromaždenia, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj (vľavo) stojí v obkľúčení novinárov na palube lietadla Boeing 737-800 ruskej leteckej spoločnosti Pobeda pred odletom z Letiska Berlín Brandenburg (BER) v Schönefelde v nedeľu 17. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo sociálnej siete Instagram ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj a jeho manželka Julija pózujú so svojimi deťmi v nemocnici v Berlíne. Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa v utorok 15. septembra 2020 prvýkrát verejne vyjadril po tom, ako sa ho v auguste zrejme pokúsili otráviť nervovoparalytickou látkou novičok. Foto: TASR/AP

2021

Na archívnej snímke z 21. augusta 2020 Oleg Navaľnyj, mladší brat opozičného politika Alexeja Navaľného v Omsku. Foto: TASR/AP

- V Rusku bol oficiálne zaregistrovaný Fond boja proti korupcii (FBK), ktorý vytvoril Alexej Navaľnyj.- Alexeja Navaľného odsúdili na päť rokov väzenia a pokutu 500.000 rubľov za údajný podvod pri správe podniku Kirovles, ktorého sa mal dopustiť v roku 2009, keď pôsobil ako poradca guvernéra Kirovskej oblasti. Navaľnyj označil tento prípad za politicky motivovaný a za pomstu Kremľa.- Vo voľbách moskovského starostu skončil Alexej Navaľnyj so ziskom 27,24 percenta hlasov na druhom mieste. Zvíťazil blízky spolupracovník prezidenta Putina Sergej Sobianin, ktorý dostal 51,37 percent hlasov voličov. Navaľnyj vyslovil podozrenie, že voľby boli zmanipulované a ich výsledok sa snažil napadnúť na moskovskom mestskom súde, avšak neúspešne.- Oblastný súd v Kirove zmenil päťročné väzenie Alexeja Navaľného v kauze Kirovles na podmienečný trest.- Padol rozsudok v kauze Yves Rocher. Alexej Navaľnyj bol odsúdený na podmienečný trest 3,5 roka odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov za spreneveru 30 miliónov rubľov (približne 327.500 eur) spoločnosti Yves Rocher Vostok a ďalších štyroch miliónov z inej firmy. Navaľnyj v tejto kauze figuroval spolu so svojím bratom Olegom. Obaja celý prípad označili za vykonštruovaný a politicky motivovaný.- Alexej Navaľnyj oznámil svoj zámer, že v roku 2018 chce kandidovať v prezidentských voľbách.- Európsky súd pre ľudské práva zrušil rozsudok vynesený ruskými súdmi v kauze Yves Rocher. Verdikt ruských sudcov označil ako “svojvoľný a nepodložený“ a Rusko muselo zároveň vyplatiť bratom Navaľným náhradu škody za nezákonné prenasledovanie 76.000 eur.- Ústredná volebná komisia odmietla v súvislosti s odsúdením v kauze Kirovles zaregistrovať Navaľného ako prezidentského kandidáta.- Alexej Navaľnyj sa stal predsedom strany Rusko budúcnosti, ktorú však ruské ministerstvo spravodlivosti dosiaľ nezaregistrovalo. Opozičný vodca sa pokúšal zaregistrovať svoju stranu, ktorá niekoľkokrát zmenila názov (napríklad Národná aliancia, Strana progresu) od roku 2012.- Alexej Navaľnyj oznámil, že úrady zmrazili bankové účty, ktoré sú vedené na jeho meno, ako aj účty členov jeho rodiny vrátane jeho rodičov v dôchodkovom veku a jeho neplnoletých detí.- Popredný predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj pocítil nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy, neskôr stratil vedomie a upadol do kómy. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.- Z Omska previezli Alexeja Navaľného lietadlom do nemeckej metropoly Berlín, kde ho hospitalizovali v nemocnici Charité.- Nemocnica Charité oznámila, že z klinických testov vyplýva, že predstaviteľ ruskej opozície Alexej Navaľnyj bol otrávený. Berlínski lekári zároveň vyhlásili, že pacientov stav je vážny, ale nie je v akútnom ohrození života.- Toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok, uviedol hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.- Nemecká vláda uviedla, že laboratóriá vo Francúzsku a vo Švédsku nezávisle na sebe potvrdili zistenia nemeckých expertov, ktorí na základe výsledkov laboratórnych testov dospeli k záveru, že líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj bol otrávený nervovoparalytickou látkou novičok.- Po 32 dňoch bol Alexej Navaľnyj prepustený z berlínskej nemocnice Charité, v ktorej bol hospitalizovaný od 22. augusta.- Alexej Navaľnyj oznámil, že trikom dosiahol u agenta ruskej kontrarozviedky FSB priznanie, že sa ho táto spravodajská služba pokúsila v lete zabiť a jed umiestnila do jeho spodkov.- Kremeľ vyhlásil, že Alexej Navaľnyj je "chorý" človek, ktorý trpí duševnými komplexmi, pokiaľ ide o autoritu a moc. Moskva tým reagoval na Navaľného tvrdenie, že v lete ho otrávili ruské bezpečnostné služby.- Alexej Navaľnyj dostal od ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) ultimátum, na základe ktorého mu po návrate do Ruska hrozí väzenie, ak sa do 29. decembra nevráti do Moskvy a nepredstúpi pred inšpekčný orgán.- Ruské úrady začali vyšetrovať podozrenia z finančných podvodov, ktorých sa mal údajne dopustiť Alexej Navaľnyj. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) tvrdí, že Navaľnyj mal spreneveriť stovky miliónov rubľov, ktoré dostali darom s ním spojené organizácie.- Alexeja Navaľného zatkli vzápätí po prílete z Berlína do Ruska na moskovskom letisku Šeremeťjevo, odkiaľ ho predviedli na policajné oddelenie v meste Chimki, ktoré leží v Podmoskovskej oblasti.- Fond boja proti korupcii (FBK), ktorý Alexej Navaľnyj založil, zverejnil na internete takmer dvojhodinový investigatívny filmový dokument o údajnom luxusnom sídle prezidenta Vladimira Putina na pobreží Čierneho mora. Kremeľ vzápätí poprel, že by Putin takéto sídlo vlastnil.- Po celom Rusku sa konali demonštrácie na podporu prominentného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý sa od 17. januára nachádza vo vyšetrovacej väzbe v Moskve.- Moskovský súd zamietol odvolanie Alexeja Navaľného proti jeho umiestneniu do vyšetrovacej väzby.- Súd v Moskve rozhodol, že Oleg Navaľnyj, mladší brat opozičného politika Alexeja Navaľného, bude do 23. marca v domácom väzení. Na základe verdiktu súdu budú v domácom väzení aj právnička Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ľubov Soboľová a koordinátor Navaľného štábu v Moskve Oleg Stepanov.- Viac ako 5100 ľudí a približne 60 novinárov zadržali v Rusku počas nepovolených protestov za prepustenie uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Zadržaná bola aj jeho manželka Julija, ktorej hrozí 15 dní väzenia za účasť na nepovolenom proteste.