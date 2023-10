Ruský súd poslal profesora fyziky do väzenia za vlastizradu

Moskva 27. októbra (TASR) - Moskovský súd v piatok odsúdil ruského profesora fyziky Anatolija Gubanova na 12 rokov väzenia za vlastizradu v súvislosti s obvineniami, že prezradil tajné informácie o ruskom leteckom priemysle. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Gubanova (66) zadržali v Moskve ešte koncom roka 2020 na základe podozrení, že poskytoval utajené informácie týkajúce sa vývoja hypersonických technológií kolegom z Holandska. S tými podľa denníka The Moscow Times spolupracoval na projekte HEXAFLY-INT – prvom civilnom hypersonickom lietadle na svete.



Podľa ruských úradov sa Gubanov spriahol so svojím kolegom a fyzikom Valerim Golubkinom (70), ktorý na projekte tiež pracoval a ktorého zadržali pred dvomi rokmi na základe obvinení z vlastizrady. V júni ho podobne ako Gubanova odsúdili na 12 rokov väzenia.



Ruské médiá informovali, že Gubanov sa k skutkom priznal a od sudcu si vypýtal nižší trest, ako je minimálnych 12 rokov za vlastizradu. Súd mu však žiadosť zamietol. V Rusku za vlastizradu hrozí maximálny trest 20 rokov väzenia, pripomína denník The Moscow Times.



Podľa ruskej ľudskoprávnej iniciatívy Pervij Odtel (Prvé oddelenie) informácie, ktoré Gubanov i Golubkin poskytli holandským kolegom, preskúmali tri špecializované komisie, pričom žiadna z nich nenašla v správach štátne tajomstvo.



V posledných rokoch v Rusku uväznili niekoľko výskumníkov a odborníkov. Podľa kritikov ide o výsledok narastajúcich obáv Moskvy z vedeckých spoluprác so zahraničím, píše AFP.